Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden gelen üreticiler, İzmir’in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen teknik gezide sakız ağacı yetiştiriciliği, çoğaltma yöntemleri ve ürün elde etme tekniklerini yerinde öğrendi.

Program, bölgesel tarımsal üretimde sakız ağacının yaygınlaştırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Proje, İzmir ve Aydın arasında bilgi köprüsü kurdu

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın desteğiyle yürütülen “Sakız Ağacı Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi”, Ege Bölgesi’nde sakız üretiminin artırılması hedefiyle dikkat çekiyor.

Proje kapsamında Didim ve Kuşadası’ndan üreticiler ile teknik personel, İzmir’in Çeşme ilçesine düzenlenen teknik geziye katıldı.

Geziye, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu başkanlık ederken, katılımcılar Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci rehberliğinde uygulama alanlarını ziyaret etti.

Çeşme’deki gen bankası ve üretici bahçeleri incelendi

Katılımcılar, Çeşme İlçe Meteoroloji Müdürlüğü bahçesinde kurulan sakız ağacı gen bankasında yürütülen çalışmaları yakından inceledi.

Ziyaretlerde üreticiler, sakız ağacının toprak ve iklim istekleri, çoğaltma yöntemleri, ürün elde etme ve sakızın pazarlama süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Havai köklendirme ve çizikleme yöntemleri anlatıldı

Teknik gezi kapsamında üreticilere, havai köklendirme yöntemi, bakım teknikleri ve çizikleme yöntemiyle sakız elde edilmesi süreçleri uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim sırasında sakız ağacının çoğaltılmasında kullanılan doğal ve bilimsel yöntemler, uzmanlar tarafından adım adım uygulandı. Bu sayede üreticiler, hem teorik bilgiye hem de sahada uygulama pratiğine sahip oldu.