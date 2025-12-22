Son Mühür/ Seçil Ünlü - Yükseköğretim Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2025 yayımlandı. 67 gösterge doğrultusunda hazırlanan raporda; eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik ve topluma hizmet başlıklarında üniversitelerin performansları değerlendirildi.

6 başlıkta zirve

Rapora göre Ege Üniversitesi, 6 farklı ana alanda Türkiye birincisi oldu. Özellikle araştırma-geliştirme ile topluma hizmet alanlarında elde edilen sonuçlar, üniversitenin ulusal ölçekteki konumunu güçlendirdi. Bu başarıyla Ege Üniversitesi, proje üretme kapasitesi ve toplumsal katkı alanlarında öne çıktı.

Rektör Alcı: “Yol haritamızı bu raporla güçlendireceğiz”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, raporun üniversite açısından önemli bir yol gösterici olduğunu belirtti.

Alcı, üniversitenin 6 farklı ana başlıkta Türkiye birincisi olmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, raporun güçlü yönlerin yanı sıra geliştirmeye açık alanları da ortaya koyduğunu vurguladı. Akademik ve idari kadro ile öğrencilerin ortak hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirten Alcı, başarıda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Proje ve sosyal sorumlulukta liderlik

Rapora göre Ege Üniversitesi;

TÜBİTAK Ar-Ge, teknoloji ve yenilik proje sayısı,

Ulusal kurum ve kuruluşlar destekli Ar-Ge proje sayısı,

BİDEB kapsamında alınan destek sayısı,

Üniversite tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri,

Öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri,

Dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı alanlarında Türkiye birinciliğini elde etti.

Çok sayıda alanda üst sıralar

Ege Üniversitesi; sanayi ile ortak yürütülen ulusal Ar-Ge proje sayısı, değişim programlarıyla gelen öğretim elemanı sayısı, akredite lisans programı sayısı ve değişim programlarıyla gelen öğrenci sayısı göstergelerinde Türkiye ikincisi oldu.

Raporun ek göstergeler bölümünde ise üniversite, Kariyer Merkezi tarafından gerçekleştirilen faaliyet sayısında Türkiye birinciliği, sürdürülebilirlik faaliyet sayısında ise üçüncülük elde etti.

30 alanda ilk 20’de

Ege Üniversitesi, raporda yer alan toplam 30 göstergede Türkiye genelinde ilk 20 üniversite arasına girerek akademik, bilimsel ve toplumsal katkı alanlarındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.