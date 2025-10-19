Aydın’da kalbindeki doğuştan gelen yapısal bozukluk nedeniyle solunum sıkıntısı ve morarma şikayetleri yaşayan Mustafa Kayra İleri bebek, İzmir’deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği riskli operasyonla sağlığına kavuştu. Kalbinde açılan özel bir "tünel" sayesinde kan akışı düzeltilen Kayra bebek, artık tam kas gücüyle yaşamını sürdürmeye başladı. Bu mucizevi operasyon, ailenin ve doktorların uzun soluklu mücadelesinin bir zaferi oldu.

Doğuştan gelen kalp anomalisi ve erken müdahale zorunluluğu

Mart ayında Ruken Babat ve Hüseyin İleri çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Mustafa Kayra, kalbindeki ciddi sağlık sorunları nedeniyle sürekli solunum güçlüğü çekiyor ve oksijen seviyesinin düşmesine bağlı olarak sık sık morarıyordu. Aydın’daki ilk tedavilerinin ardından 4 aylıkken İzmir’e sevk edilen bebek, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nihat Çine tarafından muayene edildi. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda, bebeğin her iki atardamarının da kalbin sağ tarafından çıktığı ve kalpten akciğere giden damar kapakçığının gelişmediği gibi kompleks anomaliler belirlendi. Normal şartlarda temiz kan pompalayan damarın soldan, kirli kan pompalayanın sağdan çıkması gerekirken bu durum, oksijen değerlerinin kritik seviyelere inmesine neden oluyordu.

Riskli cerrahi operasyon ile kalpte yeni bir yol oluşturuldu

Mustafa Kayra bebek, cerrahi müdahale öncesinde biraz daha büyümesi için kardiyoloji kliniğinde gözlem altında tutuldu. Ancak oksijen değerlerinin hayati risk oluşturacak kadar düşmesi üzerine, normalde bir yaşından sonra planlanan bu tip riskli ameliyat, henüz 5 aylıkken, eylül ayında gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 saat süren zorlu ameliyatta Doç. Dr. Nihat Çine ve ekibi, kalpte 2 santimetre genişliğinde ve 3 santimetre uzunluğunda bir "tünel" oluşturdu.

Doç. Dr. Çine, operasyonun detaylarını AA muhabirine aktarırken, "Kalbin içinde bir tünel oluşturarak temiz kanın kalbin sol tarafından vücuda dağılmasını sağlayacak yeni bir yol açtık. Bu tüneli, hastanın kendi kalp zarından hazırladığımız özel bir yamayla oluşturduk," dedi. Ayrıca, kalbin sağ tarafındaki darlıkların giderildiğini ve gelişmemiş olan kapakçık yerine, "soğan zarı inceliğinde" sentetik bir materyalden yeni bir kapakçık yaptıklarını belirtti. Dr. Çine, bu hassas ameliyatı "Tıp doktorluğunun ötesinde, biraz da mühendislik çalışması" olarak nitelendirerek, milimetrik hesaplamalarla kan akımını doğru yönlendiren yapılar oluşturduklarını ifade etti.

"Oğlumun gülüşü değişti, hayatımız yeniden başladı"

Ameliyatın başarısıyla büyük bir sevinç yaşayan anne Ruken Babat İleri, operasyon sonrasında hayatlarının tamamen değiştiğini dile getirdi. Anne İleri, "Her şeyden önce oğlumun rengi ve gülüşü değişti. Önceleri çok durgun ve sakindi, meğerse rahatsızlığından dolayı yorgunmuş. Biz çok şanslıyız ki, karşımıza Doç. Dr. Nihat Çine gibi hem iyi bir insan hem de uzman bir doktor çıktı," sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Baba Hüseyin İleri de, artık oğlunun korkmadan yüzünün güldüğünü ve onu güvenle kucağına alabildiğini belirterek, doktorlara minnettarlığını ifade etti.