Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik sunduğu önemli hizmetlerden biri olan 3. Yaş Üniversitesi'nde 2025-2026 güz dönemi heyecanı başladı. Toplam 63 öğrencinin katılımıyla ders zilinin çaldığı bu yeni dönemde, katılımcıların sağlıklı, zinde ve sosyal bir yaşam sürmelerini destekleyen zengin içerikli bir eğitim programı uygulanacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yaşam boyu öğrenme felsefesini destekleyerek "Her yaştan Karşıyakalıya umut dolu ve üretken bir geleceği birlikte inşa etme" hedefini dile getirdi.

Kapsamlı programla güz dönemi başladı

Sağlıklı ve aktif yaşlanmayı teşvik etme misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi, Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle 60 yaş üzerindeki bireylere hizmet veriyor. 63 öğrencisiyle güz dönemine merhaba diyen üniversitede dersler, 9 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Kısa bir aranın ardından bahar dönemi eğitimleri ise 9 Şubat 2026’da başlayıp 15 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Bu süreç, katılımcıların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkı sunacak bir takvim sunuyor.

Beden ve zihin gelişimini destekleyen çeşitli dersler

2025-2026 güz döneminin haftanın beş günü sürecek eğitim içeriği, geniş bir yelpazede hazırlandı. Programda; farklı seviyelerde İngilizce (A1-A2 ve B2-C1) dil eğitimleri, yöresel halk oyunları, Türk Halk Müziği korosu ve ritim dersleri (bendir) gibi sanatsal ve kültürel etkinlikler bulunuyor. Ayrıca, yaratıcı drama ve ruhsal gelişim atölyeleri ile zihinsel aktivite desteklenirken, kültür fizik etkinlikleri ile bedensel zindelik hedefleniyor. Teorik dersler kapsamında ise aile hukuku, sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunma yolları, ileri yaşta beslenmenin kritik önemi, yaşlılığın psikolojik ve sosyolojik boyutları, bütüncül tıp yaklaşımları, tarih bilinci ve temel ilkyardım uygulamaları gibi konular işlenecek. Bu dopdolu program sayesinde katılımcılar, sadece yeni bilgiler edinmekle kalmayacak, aynı zamanda sosyal bağlarını güçlendirerek hayatlarına yeni bir anlam katacaklar.

Başkan Ünsal: “Çınarlarımızın azmi bize ilham veriyor”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yeni eğitim döneminin başlaması vesilesiyle yaptığı konuşmada, belediyenin temel hedefini yineledi. Başkan Ünsal, “Karşıyaka’da her yaştan hemşehrimiz için üretken, sağlıklı ve sosyal bir yaşam ortamı oluşturmak öncelikli gayemizdir. 3. Yaş Üniversitesi çatısı altında bir araya gelen kıymetli büyüklerimiz, sergiledikleri öğrenme azmi ve yüksek enerjileriyle hepimiz için büyük bir ilham kaynağıdır," dedi. Karşıyaka’da yaşamın her aşamasında aktif, üretken ve sağlıklı bireyler görme arzusunun kendilerini motive ettiğini belirten Ünsal, “Hep birlikte Karşıyaka’yı, yaşam boyu eğitimin ve öğrenmenin merkezi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm değerli çınarlarımıza başarılı ve verimli bir eğitim dönemi diliyorum," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.