Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Emine Kulak Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İzmir İl Kongresi’nde çarşaf liste ve blok oylamasında aleyhte ve lehte konuşmalar gerçekleşti. Konuşmaların ardından blok liste oy çokluyla kabul edildi.

Çağrı Şırlancı: Blok listeye oy vermeliyiz

Blok liste lehine konuşma yapan CHP Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı ise, “Biz bu salonda kimseyi dışlamak için gelmedik. Farklı düşünceler birlikte zenginliğimizdir. Ama o zenginlik bir hedef çerçevesinde olursa değer kazanır. Bu anlayışla blok listeye oy vermek, CHP’nin geleceğine oy vermektir. Hep birlikte daha güçlü yarınlar için blok listeye oy vermeliyiz.” diye konuştu.

Birol Soylu: Bırakın bu kongre iki gün sürsün

Kongrenin blok liste yapılmasını eleştiren ve konuyla ilgili kürsüden konuşan ve sözü sık sık sloganlarla kesilen CHP’li Birol Soylu, “Şu ana kadar hiçbir başkanımıza ve partilime saygısızlık yapmadım. CHP’nin geleneğinde çarşaf liste vardır. Sayın Genel Başkanımız önceki kongrede Özgür Özel, CHP’de çarşaf listenin gelenek olduğunu bizzat söylemiştir. Korkmayın, yılmayın. Bu bir başkaldırı değildir. Bırakın bu kongre iki gün sürsün. Demokrasi şöleni yaşansın” dedi.