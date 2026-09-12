Dünya genelindeki enerji politikaları belirsizliğini korurken, bu dalgalanmanın pompa fiyatlarına yansıyacak olması ekonomik aktörleri yeni planlamalar yapmaya itiyor. Artan yakıt giderlerinin, hayatın olağan akışındaki tüm temel ihtiyaçların fiyatlarını nasıl etkileyeceği en önemli gündem maddesi.

Enerji Piyasalarında Tansiyon Yüksek

Orta Doğu'da ardı ardına yaşanan saldırılar ve deniz ticareti yollarındaki güvenlik açıkları, petrol fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Brent petrol ve Batı Teksas türü ham petrol fiyatları hızla yükselişe geçti. Brent petrol 100 doları devirerek 104-105 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı. Bununla beraber uluslararası piyasada motorinin ton fiyatı da adeta şaha kalktı. Bin 371 dolar olan fiyat, önce bin 520 dolara tırmandı, ardından ufak bir gevşemeyle bin 479 dolara oturdu. Ancak bu yüksek seyir, iç piyasa için kaçınılmaz bir zam dalgasının da önünü açmış oldu.

Motorinde 100 Lira Sınırı Aşıyor mu?

Akaryakıt ürünlerindeki bu küresel artış, bugünden itibaren benzine 3 lira 20 kuruşluk bir zam olarak yansıdı. Fakat İzmir gibi büyük bir sanayi ve ihracat kentini asıl korkutan gelişme salı günü yaşanacak. Sektör kaynaklarına göre, motorinin litre fiyatına tam 6 lira 62 kuruşluk bir zam yolda. Pompaya doğrudan yansıması durumunda litre fiyatı 100 liraya dayanacak. Ege'nin lojistik üssü olan İzmir'de, fabrikalardan limanlara mal taşıyan yüzlerce tır ve kamyon için bu zam devasa bir maliyet kalemi demek. Kentiçi ulaşımda ve ticari taşımacılıkta giderler katlanarak artacak.

Pazartesi Kritik Saat: 16.00

İzmirli sanayici, nakliyeci ve vatandaş şimdi nefesini tuttu, pazartesi günü saat 16.00'da yapılacak değerlendirmeyi bekliyor. Sektör temsilcileri, bu kadar yüksek bir artışın ÖTV ayarlaması yapılmadan doğrudan pompaya yansıtılıp yansıtılmayacağını tartışıyor. Farklı vergi formülleri devreye sokularak zammın ateşi biraz olsun düşürülebilir mi? Yoksa maliyetin tamamı tabelaya mı yansıyacak? İzmir ticaretinin kalbi, pazartesi günü belli olacak bu karara göre yeniden şekillenecek.