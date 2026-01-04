Türkiye’de uzun yıllardır farklı sektörlerde faaliyet gösteren Atay Holding hakkında konkordato süreci başlatıldı. Madencilik, tarım, gayrimenkul ile enerji alanlarında yatırımları bulunan ve Mistral GYO'nun da Yönetim Kurulu Üyesi olan grubun, aile içi miras anlaşmazlıklarının sürdüğü bir dönemde aldığı bu karar, yargı süreciyle birlikte yürütülüyor.

Üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Atay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan Atay ile birlikte Atay Holding, Erdoğan Atay Yatırım Holding, Aydın Linyit Madencilik ve Ototay İç ve Dış Pazarlama şirketleri hakkında 26 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Miras süreci finansal yapıyı zorladı

Holdingin kurucularından ve uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığını yürüten Erdoğan Atay’ın 2022 yılının sonunda hayatını kaybetmesinin ardından, aile üyeleri arasında başlayan miras davası iki yılı aşkın süredir devam ediyor. Bu süreçte, holding bünyesindeki şirketlerin ve taşınmazların değer tespitine yönelik bilirkişi çalışmaları yürütüldü.

Ancak hukuki sürecin uzaması ve belirsizliğin derinleşmesi, yüksek varlık büyüklüğüyle bilinen grubun nakit akışında ciddi baskılara yol açtı. Piyasa kaynakları, toplam varlık büyüklüğünün yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde olduğuna işaret ederken, konkordato kararı özellikle Ege Bölgesi iş çevrelerinde yakından takip ediliyor.

Hisselere ilişkin iddialar yargıda

Kardeşlerden Süleyman Atay ve Ahmet Atay tarafından açılan davalarda, bazı hisselerin usulsüz biçimde devredildiği iddiaları gündeme taşındı. Ahmet Atay’ın vefatının ardından ise dava sürecini eşi Saba Atay ve çocuklarının sürdürdüğü öğrenildi. Yargı süreci devam ederken, şirketlerin faaliyetlerine ve mali yapısına ilişkin değerlendirmeler mahkeme gözetiminde yürütülüyor.