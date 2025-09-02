AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Rüzgar Kırgülü'nün kendisiyle tanışma isteğine kayıtsız kalmadı. Çankırı, bu duygu yüklü isteğin ardından Rüzgar'ı Buca'daki evinde ziyaret ederek ona sürpriz yaptı.

Rüzgar'ın isteğini yerine getirdi

Milletvekili Çankırı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Rüzgar Kırgülü'nün milletvekiline olan hayranlığı, tedavi sürecinde hastaneye gidip gelirken kullandığı taksilerle başladı. Taksi yolculukları sırasında araçlara ve şoförlere ilgi duyan Rüzgar, bir gün İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Burada, hangi milletvekiliyle tanışmak istediği sorulduğunda, Rüzgar'ın adını vermesiyle bu özel buluşmanın ilk adımları atıldı.

Duygu dolu buluşma ve umut Veren mesajlar

Rüzgar'ın bu masum isteğini öğrenen Milletvekili Çankırı, derhal harekete geçti. Hiç vakit kaybetmeden küçük Rüzgar'ın evine giderek onunla tanıştı, sohbet etti ve hayallerini dinledi. Ziyaretin kendisini derinden etkilediğini belirten Çankırı, "Rüzgar'ın ismimi söylediğini duyduğumda çok duygulandım ve ona unutulmaz bir an yaşatmak istedim. Onun gözlerindeki ışıltı, enerjisi ve hayalleri bana büyük bir umut kaynağı oldu. Rüzgar'a çıktığı bu zorlu yolda ışık, kalbine şifa ve geleceğine mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı. Bu buluşma, hem küçük Rüzgar hem de Milletvekili Çankırı için unutulmaz anılarla dolu bir gün oldu.