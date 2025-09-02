Seferihisar’a bağlı Orhanlı Köyü, İzmir şehir merkezine yalnızca 18 kilometre mesafede, doğaseverler için huzur dolu bir kaçış noktası sunuyor. Zeytin ağaçlarıyla çevrili geniş araziler, köyün doğal dokusunu koruyan atmosferi ve yöreye özgü lezzetleriyle Orhanlı, hafta sonu rotalarının en çok tercih edilen adreslerinden biri haline geliyor.

Zeytin Hasadının Kalbi

Eylül ve Ekim aylarında başlayan zeytin hasadı, Orhanlı’yı tam anlamıyla bir doğa şölenine dönüştürüyor. Ziyaretçiler bu dönemde zeytinliklerde yürüyüş yapabiliyor, üretim sürecine dahil olarak benzersiz bir deneyim yaşıyor. Fotoğrafçılar için ise zeytin ağaçlarının arasında ışık ve doğa bütünlüğü, eşsiz kareler yakalama fırsatı sunuyor.

Tortu ile Başlayan Lezzet Yolculuğu

Orhanlı mutfağı, Ege’nin en seçkin zeytinyağlılarını barındırıyor. Yaprak sarma, köy ekmeği, geleneksel yemekler ve özellikle yöreye özgü “tortu” yemeği köyün gastronomik kimliğini oluşturuyor. Pembe Teyze’nin elinden çıkan tortu ve sarmalar, köyü ziyaret edenlerin ilk duraklarından biri olmuş durumda.

Köklü Kültür, Canlı Gelenekler

Orhanlı Köyü, geleneksel değerlerine sıkı sıkıya bağlılığıyla da öne çıkıyor. Türkiye çapında ödüller alan halk oyunları ekibi, el sanatları ve yöresel müzikler hâlâ günlük yaşamın bir parçası. Doğa Derneği’nin öncülüğünde kurulan Doğa Okulu, eski okul binasında sürdürülebilir yaşam eğitimleri vererek köyü ekoturizmin önemli merkezlerinden biri haline getiriyor.

Hafta Sonu Kaçamakları İçin İdeal

Şehir merkezine kısa bir yolculukla ulaşılabilen Orhanlı, Seferihisar üzerinden minibüs ve otobüs seferleriyle kolayca ziyaret edilebiliyor. Gürültüden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak, kültürel etkinliklere katılmak ve yöresel lezzetleri keşfetmek isteyenler için köy, hafta sonlarının ideal rotalarından biri.

İzmir’e yakınlığı, zengin kültürel mirası ve doğayla iç içe yaşamıyla Orhanlı Köyü, hem sakin bir hafta sonu arayanlara hem de doğa ve lezzet tutkunlarına hitap ediyor. Zeytinliklerde yürüyüş yapmak, yöresel mutfağın tadına varmak ve köyün canlı kültürünü deneyimlemek isteyenler için Orhanlı, keşfedilmeyi bekleyen bir rota.