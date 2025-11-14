Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü, hizmet kalitesini ve hızını maksimize etmek amacıyla büyük bir dijital arşiv projesi başlattı. Kurum, şu anda depolarda fiziksel olarak muhafaza edilen yaklaşık 75 milyon adet evrakı dijital ortama aktararak tüm dosyalara bilgisayar üzerinden saniyeler içinde ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamlı çalışma ile vatandaşlara sunulan hizmetlerde önemli bir ivme yakalanması planlanıyor.

Projenin kapsamı ve hızlandırma çalışmaları

SGK İl Müdürlüğü'nün başlattığı bu dönüşüm projesi çerçevesinde, vatandaşların ve tüzel kişiliklerin kuruma ait tüm dosyalarını elektronik kayıtlara geçirme süreci devam ediyor. Örnekköy ve Çınarlı gibi bölgelerde arşiv amaçlı kullanılan depolarda tutulan devasa evrak yığını, tarama işlemleri için özel olarak belirlenen üç ayrı merkeze sevk ediliyor.

Proje için özel olarak görevlendirilen 70 kişilik bir personel ekibi, bu merkezlerde yoğun bir çalışma yürüterek 75 milyon evrakın dijitalleştirilmesini sağlıyor. Tarama süreçleri tamamlanan fiziki dosyalar, ileride ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı tekrar ilgili depolara gönderiliyor.

Hedef: Gelecek yıl sonu ve iş yükünde yüzde 30 azalma

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulunan SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, dijitalleşmenin günümüzde kritik önem taşıdığını ve çalışmalarını bu vizyon doğrultusunda sürdürdüklerini belirtti.

Oluşturulan ekibin gece gündüz çalıştığını ifade eden Baydilli, İzmir'deki toplam 75 milyon evrakın taranması gerektiğini hatırlattı. Baydilli, "Şu ana kadar 28 milyon evrakın taraması tamamlandı. Günlük ortalama 250 bin ila 300 bin dosya taranıyor. İnşallah, gelecek yılın sonuna doğru tüm arşivi dijital ortama aktarmayı hedefliyoruz," dedi. Bu projenin tamamlanmasıyla İzmir'deki arşiv sorununun tamamen ortadan kalkacağını vurgulayan Baydilli, bu sayede iş yüklerinin yüzde 30 oranında azalacağını öngördüklerini aktardı.

Hizmet kalitesinde artış ve emeklilik işlemlerinde hız

Müdür Baydilli, arşivin dijitalleşmesinin doğrudan vatandaş hizmetlerine yansıyacağını dile getirdi. Uygulama sayesinde, seneler önce iş hayatına başlayan bir sigortalının tüm belgelerine artık dakikalar içerisinde erişilebilecek. Baydilli, bu hızlı erişimin, vatandaşların emekliliğe bağlanma ve diğer idari işlemlerinin tamamlanma sürecine önemli ölçüde hız katacağını belirtti.

Emeklilik maaşı bağlama konusunda halihazırda herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade eden İl Müdürü, "Herhangi bir sosyal güvenlik merkez müdürlüğümüze yapılan başvuru sonrasında kişinin talebini aldıktan sonra, maaşını ortalama üç gün içerisinde bağlayabiliyoruz," bilgisini paylaştı.