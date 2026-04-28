Son Mühür / Yağmur Daştan - Son Mühür'ün gündeme getirdiği 'İzmir'deki mezarlıklarda kartelleşme' olayı bu hafta Gündem Masası'nın konusuydu. Son Mühür'ün edindiği bilgilere göre İzmir’de bazı mezarlıklarda kartelleşme olduğu, belirli kişilerin “burada sadece ben iş yaparım” anlayışıyla hareket ettiği yönünde iddialar dile getirildi. Ayrıca rüşvet söylentilerinin de gündeme geldiği ifade ediliyor. Özellikle mezar yapımı ve bakım süreçlerinde fahiş fiyatlar talep edildiği, bazı ücretlerin 40 bin TL’yi aştığı yönünde şikayetler olduğu belirlendi.

Duayen gazeteci Hasan Çölmekçi konuyla ilgili belediyeden bazı kişilerin bu tekelleşmeye göz yumduğunu söyledi. Çölmekçi'nin çarpıcı sözleri şu şekilde:

''Bazı grupların bu alanda da kazanç elde etmeye çalıştığı, hatta süreci daha da ileri götürmek istedikleri yönünde iddialar var. Bu durumun, tekelleşme ya da mafyalaşma olarak değerlendirilebileceği; belediye bünyesine sığınan bazı gruplar tarafından yürütüldüğü ve bazı belediye çalışanlarının da buna göz yumduğu öne sürülüyor. Bu oldukça ciddi bir konu. Belediye yönetiminde yer alan bazı kişilerin de durumdan haberdar olduğu ancak gerekli çözüm adımları atılmamış'' ''Vatandaşlar artık köylere yöneliyor'' ''Öte yandan İzmir’de gömü alanı yetersizliği de dikkat çeken bir başka sorun sorun. Vatandaşların artık defin işlemleri için daha uzak bölgelere, hatta köylere yönelmek zorunda kalıyor. Mezar yapımı için talep edilen 40 bin TL gibi rakamların oldukça yüksek. 40 bin nedir ya... Bu durumun ister istemez vatandaşları zorluyor. Belediyenin asli görevlerinden biri bu değil mi? Mezarlık alanlarını planlamak ve temin etmek. Anlıyoruz ki böyle bir sorun ve bu sorunu çözemiyorlar Buca Kaynaklar Mezarlığı’nı biliyorsunuz. Ben de orada bir defin sırasında bulunmuştum. Rahmetli kayınpederim vefat etmişti; kayınpederimin vefatından sonra gömü işlemi yapılırken oradaki görevlilerle konuşma fırsatım oldu. Yer bulmakta zorlanmıştık, sonunda babasının üzerine gömü yapılmıştı. Bu tür durumlarda izin alınabildiğini söylediler.'' ''Bu alanlar neden değerlendirilmiyor?'' Oradaki görevli bana şunu da ifade etti: “Şu anda 7 bin sahipsiz mezar var. Bu mezarların üzerine yeniden gömü yapılabilmesi için meclis kararı gerekiyor.” dedi. Biz bu konuyu iletmemize rağmen hâlâ bu alanların kullanıma açılmadığını görüyoruz. İzmir’de bu kadar mezar yeri arayışı varken bu alanların değerlendirilmemesi skandal. Kim bilir başka mezarlıklarda da benzer durumlar vardır. Aslında çözüm ortada ve teklif edilmiş; ancak buna rağmen bir adım atılmaması eleştirilere gerçekten ciddi bir konu''