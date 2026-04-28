İzmir'in alan kodu 0232. Şehrin tüm ilçeleri için tek bir kod geçerli, ayrı ayrı prefix'ler yok. Konak'ta da aynı, Foça'da da. Bornova'dan Çeşme'ye, Bergama'dan Selçuk'a kadar otuz ilçe bu numara altında toplanmış durumda. Yurt dışından arama yapacaklar ise başına +90 ekleyip baştaki sıfırı atıyor; yani +90 232 şeklinde çeviriyor numarayı.

İzmir alan kodu sabit hatlarda nasıl yazılır?

Türkiye'de sabit hatlar on hane. Eskiden şehir içinde arama yaparken sadece yedi haneyi çevirmek yetiyordu, hatırlayanlar bilir. Şimdi öyle değil. Düzenlemeler değişti, artık aynı şehirde bile telefon ederken alan kodunu yazmak zorundayız. 0232 sonra abone numarasını giriyorsun, toplamda 11 hane oluyor.

Numarayı yazarken yazım biçimi de bir şehirden diğerine değişiyor. Bazı yerlerde 0(232) şeklinde parantezli görüyorsun, bazılarında 0 232 boşluklu. İkisi de geçerli aslında, sadece görsel tercih meselesi. Önemli olan rakamların doğru sıralanması.

İzmir'in hangi ilçeleri 0232 kullanıyor?

İzmir Büyükşehir sınırları içindeki bütün ilçeler bu kodu kullanıyor demiştik. Şöyle sıralayalım: Konak, Bornova, Karşıyaka, Buca, Bayraklı, Karabağlar, Balçova, Gaziemir, Narlıdere, Güzelbahçe... Merkez ilçeler bunlar. Sonra biraz uzaklara gidelim; Çeşme, Urla, Seferihisar, Selçuk, Foça, Menderes geliyor. Kuzeye doğru ise Aliağa, Bergama, Dikili, Kınık var. Kemalpaşa, Torbalı, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz, Menemen, Çiğli de listenin diğer üyeleri.

Komşu illerde durum farklı. Manisa 0236 kullanıyor, Aydın 0256, Muğla 0252. Yani Çeşme'den Bodrum'a aramak istediğinde kodun değiştiğini fark ediyorsun. Şehirler arası gezerken bu küçük detay bazen kafa karıştırıyor doğrusu.

Cep telefonlarında alan kodu işe yarıyor mu?

Hayır, mobil hatlarda 0232'nin bir işlevi yok. Cep telefonu operatörlerinin kendi prefix'leri var; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 0530, 0541, 0506 gibi farklı numaralarla başlıyor. Yani İzmir'de yaşayan birini cep telefonundan ararken alan kodu meselesini düşünmen gerekmez. Sadece sabit hat ararken işe yarıyor bu kod, başka da bir kullanım alanı yok.