Son Mühür- Aslen Bursalı olan komedyen, sosyal hayatı, filmleri, dizileri, şarkılarıyla sık sık gündeme gelen

Demirer, bu kez de Ayhan Sicimoğlu'nun youtube’da yaptığı programa katılarak İzmir’le ilgili söylediği sözlerle dikkat çekti.

"Hava akışı yok"

Yapılan sohbette ekonomik sıkıntılar, hızlı şehirleşme konusu konuşulurken, Demirer’in İzmir’in Alsancak semtinde bulunan Kordon için “İzmir’de de kordonda hava akışı yok. Binalar yan, yana. Daha fazla bina yapmak için, hava akışı yok. İzmir'i daha da sıcak hale getiren şey o. Rüzgar dolaşamıyor” sözleri gündeme geldi.

İzmir’e ayrı bir düşkünlüğü olduğu bilinen ünlü komedyene geçtiğimiz hafta İzmir takımlarından Altay, imzalı bir forma hediye ederek güzel bir jest yaptı.

Altaylı merhum sanatçı Ferdi Özbeğen'in seslendirdiği, ‘Gündüzüm Seninle’ şarkısının Altay tribünlerinde söylenmesiyle siyah-beyazlı kulübe sempati duymaya başlayan, geçen yıl Altay’ın lisanslı ürün mağazasından alışveriş yapan Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde Altay armalı kıyafetlerle poz vermişti.

Fırtına duvarı ile gündeme gelmişti

İzmir Kordon son olarak fırtına duvarı ile gündeme gelmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle başlatılan projeyle, deniz taşkınlarını önlemek ve İzmirlilerin kıyı şeridini daha konforlu kullanmasını sağlamak amacıyla fırtına duvarı oluşturuldu. Kenti etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına sırasında deniz taşkınlarını engelleyen fırtına duvarı, peyzaj çalışmalarıyla da dikkat çekti.

Alana yerleştirilen tuzlu suya dayanıklı bitkiler sayesinde hem çamurlaşma oluşmadı hem de Kordon’un yeşil dokusu korundu. Ayrıca vatandaşlar için sahilde oturup dinlenebilecekleri yeni oturma alanları oluşturuldu.