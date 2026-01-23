İzmir’de bir vatandaşın babasının mezarını ziyaret ettiği sırada fark ettiği şüpheli poşetten binlerce adet yasaklı madde çıktı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Babasının mezarını ziyarete geldi, poşeti fark etti

Olay, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Soğukkuyu Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık ziyareti sırasında mezarın hemen yanında bırakılmış siyah renkli bir poşeti fark eden vatandaş, durumdan şüphelenerek yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine polis harekete geçti

Vatandaşın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine mezarlığa polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, şüpheli poşet kontrollü şekilde incelendi.

Poşetten 79 kutu, binlerce yasaklı madde çıktı

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde poşet içerisinde 79 adet beyaz kutu bulunduğu tespit edildi. Kutuların açılmasıyla birlikte, toplamda 4 bin 357 adet yasaklı madde ele geçirildi. Hapların yasaklı madde kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

Ele geçirilen maddeler emniyete teslim edildi

Mezarlıkta bulunan yasaklı maddeler, gerekli işlemlerin yapılması ve detaylı inceleme için Yamanlar Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, yasaklı maddelerin mezarlık alanına kim ya da kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını ve olası bağlantıları incelemeye aldı.