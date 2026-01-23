İzmir’in Menemen ilçesinde, eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Gözde Akbaba, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtilen şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Site girişinde silahlı saldırı

Olay, 19 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.20 sıralarında, Menemen İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine girmek üzere site girişine gelen Gözde Akbaba, bir süredir kendisini tehdit ettiği öne sürülen eski erkek arkadaşı Lokman E. ile karşılaştı.

Uzaklaştırma kararına rağmen pusu kurdu

İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Lokman E., genç kadını daha önce ölümle tehdit etti. Olay günü site girişinde pusu kuran şüpheli, Akbaba’ya ateş açtı. Sol diz kapağının altından yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Gözde Akbaba, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Cinayet anı güvenlik kamerasında

Silahlı saldırı anı çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Akbaba’nın eve girmek üzereyken saldırganla karşı karşıya kaldığı, ardından şüphelinin genç kadını kovaladığı anlar yer aldı. Kamera kayıtlarında silah sesleri ve Akbaba’nın yardım çığlıkları da duyuldu.

JASAT şüpheliyi kısa sürede yakaladı

Olayın ardından Menemen Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucu Lokman E., saldırıdan yaklaşık 1,5 saat sonra bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve boş şarjör ele geçirildi.

İki günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yoğun bakımda tedavisi süren Gözde Akbaba, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 21 Ocak’ta hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye yol açtı.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Karşıyaka Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan ölü muayenesinin ardından Akbaba’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan Lokman E., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.