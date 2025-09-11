Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in önde gelen sağlık kuruluşlarından Metropol Hastanesi ile takı ve mücevher sektörünün köklü firması Gig's Milano, personel ve çalışanlarına yönelik anlamlı bir iş birliğine imza attı. Protokol kapsamında, her iki kurumun çalışanları özel indirim ve ayrıcalıklardan faydalanacak.

Bu özel iş birliği, her iki firmanın temsilcilerinin katıldığı bir basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıda, Gig's Milano ve Metropol Hastaneleri Basın Danışmanı Sezer Altan, Metropol Hastaneleri Sağlık ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Algül ve Gig's Milano İş Geliştirme Direktörü Sezen Uğur konuşma yaptı.

Personel odaklı ayrıcalıklar

Toplantının ev sahipliğini yapan Metropol Hastaneleri Sağlık ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Algül, Gig's Milano ile yapılan bu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Algül, "Gig's Milano gibi modern tasarımlarıyla öne çıkan bir firmanın personelimize özel yüzde 50 indirim yapması bizim için çok mutluluk verici," dedi.

Algül ayrıca, bu iş birliğinin tek taraflı olmadığını, Metropol Hastanesi'nin de tüm şubelerinde Gig's Milano çalışanlarına çeşitli indirimler sunacağını belirtti. İki kurumun zaman zaman sosyal sorumluluk projelerinde bir araya gelme hedefi de, iş birliğinin kapsamını genişletiyor.

Gig's Milano'dan sektör kimliğine vurgu

Gig's Milano İş Geliştirme Direktörü Sezen Uğur, konuşmasında firmanın köklü geçmişine ve sektördeki konumuna değindi. 30 yıllık bir İzmir markası olduklarını ve Kemeraltı'ndan yola çıktıklarını belirten Uğur, özellikle taş ithalatçısı ve toptancısı kimliklerinin kendilerini sektörde ayrıcalıklı kıldığını vurguladı.

Bu iş birliği kapsamında hastane personeline sunulan yüzde 50 indirimin, normalde maliyetine yakın bir oranda olduğunu belirten Uğur, "Normalde yüzde 50 gibi bir indirim, tabii Sezer Bey'in bastırmalarıyla oldu; maliyetli gibi düşünebilirsiniz," diyerek indirim oranının olağanüstülüğüne dikkat çekti.

Özel tasarımlar ve kalite garantisi

Sezen Uğur, Gig's Milano'nun ürün yelpazesine ve kalite standartlarına da değindi. Firma olarak uluslararası sertifikalı doğal pırlanta kullandıklarını ve ürünlerini uluslararası otoriteler olan GIA ve HRD güvencesiyle sattıklarını ifade etti. Modayı takip eden, ithal tasarımcılardan destek alan firma, özellikle erkek koleksiyonunda geniş bir yelpazeye sahip.

Uğur, firmanın kişiye özel tasarım hizmeti de sunduğunu belirtti ve "Siz hayal edin, biz tasarlayalım," diyerek hastane çalışanlarını ve tüm müşterileri bu hizmetten faydalanmaya davet etti. Firma ayrıca, tüm ürünleri için ücretsiz bakım ve onarım hizmeti de sunuyor.

6 şubesiyle hizmet veriyor

Bu önemli iş birliğine ev sahipliği yapan Metropol Hastanesi, Çiğli Anadolu Caddesi'ndeki yeni binasında hizmet veriyor. 15.000 metrekarelik modern bir alana sahip olan hastane, 100 yatak kapasitesi, yeni doğan ve yetişkin yoğun bakım üniteleri, tam donanımlı ameliyathaneleri ve modern doğumhaneleri 1 yıldır İzmir Çiğli'de, 6 şubesiyle de şehir genelinde hizmet vermeye devam ediyor.