3. Lig 4. Grup temsilcisi Altay, Uşakspor deplasmanındaki 2-0’lık mağlubiyetin ardından cumartesi günü evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynayacağı maçta genç stoper Yunus Efe Sarıkaya’nın lisansını yetiştirerek sahaya çıkarmayı hedefliyor.

Yunus Efe Sarıkaya’ya Lisans Müjdesi

Amatör lisansla Altay’da oynadıktan sonra Alanyaspor’la anlaşan 19 yaşındaki savunmacı, kulübün forma tanımına eklenerek yeniden İzmir temsilcisine dönmüştü. Altay yönetiminin Alanya yönetimiyle yaşadığı pürüzler nedeniyle Uşak deplasmanında kadroda yer almayan Yunus Efe’nin sorununun çözüldüğü ve 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Alanyaspor, önümüzdeki sezon Yunus Efe’yi transfer etmek isterse Altay, oyuncunun yetiştiriciliğini bedelsiz olarak verecek. Bu durum, genç savunmacının Altay’daki gelişimini ve kulüp ile ilişkisini güvence altına alıyor.

Kadro Güncellemeleri

Geçen hafta altyapıya gönderilen Sani ve İbrahim yeniden A takıma alındı. Ali’nin 3 maçlık kırmızı kart cezası sona erdi. Öte yandan, sakatlığı bulunan kaleci Ozan ile sakatlıktan çıkan Ceyhun bu maçta forma giyemeyecek.

Altyapıdan Yuvadan Uçanlar

Altay altyapısından yetişip sözleşmesini tek taraflı fesheden orta saha oyuncusu Arda Gezer, Yeni Mersin İdmanyurdu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Arda gibi Mehmet Gündüz de Mersin ekibiyle kontrat yaptı.