Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye’nin içinden geçtiği zorlu ekonomik konjonktüre rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştiren ve yaşam standartlarını yükselten yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yönetimindeki son iki yıllık süreçte, ulaşım altyapısından çevresel sürdürülebilirliğe kadar geniş bir yelpazede 42,5 milyar liranın üzerinde bir kaynak kent ekonomisine ve sosyal hayata aktarıldı. Mali disiplinden ödün vermeden hayata geçirilen bu projeler, İzmir’in sadece bugünkü ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda şehrin gelecek vizyonunu da sağlam temeller üzerine inşa ediyor.

Küresel ölçekte mali başarı ve şeffaf yönetim anlayışı

İzmir’in sergilediği istikrarlı mali yönetim, uluslararası piyasalarda da karşılık buldu. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, belediyenin rasyonel harcama politikalarını takdir ederek ulusal kredi notunu en yüksek seviye olan Aaa’ya taşıdı. Benzer şekilde Fitch Ratings de İzmir’in yatırım yapılabilir en üst basamak olan AAA notunu 2025 yılında yeniden teyit etti. Bu finansal güven ortamı, kamu yönetiminde başlatılan radikal şeffaflık reformuyla desteklendi. Başkan Tugay’ın öncülüğünde kurulan ortak çalışma alanı sayesinde 80 kişilik üst yönetim kadrosu, hiyerarşiyi minimize eden ve çözüm odaklı kolektif bir ruhla aynı çatı altında görev yapmaya başladı.

Raylı sistemlerde büyük dönüşüm: Buca Metrosu gün sayıyor

Ulaşım stratejisini raylı sistemler üzerine kuran İzmir, kentin en büyük yatırımı olan Buca Metrosu’nda tarihi bir ilerleme kaydetti. 2024 yılının başında henüz başlangıç aşamasında olan projede, Dr. Cemil Tugay dönemindeki yoğun çalışma temposuyla yüzde 50 tamamlanma oranına ulaşıldı. Fuar İzmir’e kadar uzatılarak 17,8 kilometre uzunluğa erişecek olan bu dev hat, 2027 sonunda günlük 400 bin yolcu kapasitesiyle hizmete girecek. Aynı zamanda tramvay filosunun 60 araca çıkarılması ve kentin ana arterlerindeki trafiği bypass edecek yeni köprülü kavşak projeleriyle İzmir, ulaşımda modern bir entegrasyon dönemini başlattı.

Altyapı ve çevre yatırımlarıyla temiz bir körfez hedefi

İZSU Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yürütülen çevre yatırımları, kentin ekolojik geleceğini koruma altına alıyor. Son iki yılda 13 milyar lirayı aşan altyapı yatırımıyla 674 kilometre yeni içme suyu hattı ve modern atık su sistemleri inşa edildi. Türkiye’nin en büyük arıtma tesisi olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasite artırımı ve İzmir Körfezi’nde yürütülen yaklaşık 1 milyon tonluk dip tarama çalışmaları, "Yüzülebilir Körfez" idealine bir adım daha yaklaşıldı. Enerji verimliliğine odaklanan belediye, kendi elektriğini üreten güneş ve hidroelektrik santralleriyle sürdürülebilir bir belediyecilik modeli sergiliyor.

Sosyal Belediyecilikte "Kimse geride kalmayacak" vizyonu

Ekonomik krizin vatandaş üzerindeki yükünü hafifletmeyi görev edinen İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal desteklerini kurumsal bir yapıya kavuşturdu. Sayısı 21’e ulaşan İZMAR tanzim satış mağazaları ve Kent Lokantaları ile halkın uygun fiyatlı gıdaya erişimi kolaylaştırıldı. Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında Yuvamız İzmir merkezleri yaygınlaştırılırken, sosyal konut hamlesi olan Egeşehir Menemen projesinin temelleri atıldı. Milyonlarca litre süt dağıtımından, dar gelirli ailelere sağlanan kira ve fatura desteğine kadar genişleyen dayanışma ağı, İzmir’in toplumsal refahını koruyan en önemli kalkan haline geldi.

Kültür, turizm ve fuarcılıkta dünya sahnesi: EXPO 2027’ye doğru

İzmir, 8 bin 500 yıllık mirasını modern fuarcılık ve turizm vizyonuyla birleştirerek küresel bir cazibe merkezine dönüşüyor. UNESCO Dünya Mirası yolculuğunda sona yaklaşılırken, Smyrna Antik Tiyatrosu gibi tarihi alanlar restorasyon projeleriyle yeniden kente kazandırılıyor. Kültürpark’ın eski ışıltısına kavuşması için hayata geçirilen projeler ve sanata erişimi artıran kütüphane yatırımları, kentin kültürel dokusunu güçlendiriyor. Tüm bu hazırlıklar, 2027 yılında düzenlenecek olan ve kenti ekolojik sağlığın merkezi yapacak EXPO organizasyonu ile taçlanacak. Ekonominin lokomotifi olan fuarcılık sektörü ise son iki yılda 4 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak İzmir’in ihracat şampiyonluğunu perçinledi.