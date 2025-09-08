Son Mühür- İzmir’de 3 Eylül itibarıyla 15 TL’den satılan gevrek fiyatlarının 20 TL’ye yükseltilmesi planlanıyordu. Ancak Ticaret Bakanlığı’nın değerlendirmesi ve İzmir Gevrekçiler Odası’nın açıklamasıyla zam ertelendi.

Ticaret Bakanlığı, simit ve gevrek fiyatlarına yapılan zam taleplerinin maliyet ve tüketici alım gücü dengesi gözetilerek incelendiğini, İzmir’deki zam talebinin uygun bulunmadığını bildirdi.

İzmir Gevrekçiler Odası, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla İzmir’de geçerli olan gevrek fiyat artışı, Ticaret Bakanlığı’nın vatandaşlarımızın alım gücünü gözetme talebi doğrultusunda ertelenmiştir. Kamu yararını gözetme konusunda Bakanlığımızla aynı hassasiyeti taşımakla birlikte, esnafımızın içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullarda göstermiş olduğu özveri ve fedakârlığın da unutulmaması gerektiği açıktır.”