İzmir'in Menderes ilçesinde, mantar toplamak amacıyla ormanlık alana giren ve kendisinden haber alınamayan bir vatandaş, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sağ salim bulundu. Kayıp ihbarının ardından başlatılan koordineli operasyon, bölge halkını sevindirdi.

Gümüldür'de kayıp ihbarı üzerine ekipler harekete geçti

Olay, dün gündüz saatlerinde Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi Ovacık mevkisinde meydana geldi. Muzaffer Çakır isimli vatandaş, mantar toplamak için girdiği ormanlık alanda kayboldu. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen Çakır'dan haber alamayan ailesi, endişelenerek durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AFAD, Jandarma ve STK'lar koordineli çalıştı

İhbarın alınmasının hemen ardından İzmir AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma birimleri ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, zorlu orman koşullarında Muzaffer Çakır'ı bulmak için koordineli bir çalışma başlattı. Gece saatlerinde yürütülen detaylı arama faaliyetleri neticesinde kayıp vatandaş Muzaffer Çakır'a sağ olarak ulaşıldı.

İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı

Bulunduğu yerde ilk müdahalesi yapılan Muzaffer Çakır'ın sağlık durumu hemen kontrol edildi. Olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Sağlık Ekibinin ilk değerlendirmesinin ardından Çakır, tedbir amaçlı kapsamlı sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla çevredeki hastaneye sevk edildi.