YENİ Parti’nin İzmir’de teşkilatlanma süreci kapsamında gerçekleştirilen delege seçimlerinde siyasi kulisleri hareketlendiren isimler ortaya çıktı. İzmir’in 30 ilçesinde yürütülen seçimlerde, geçmişte farklı siyasi partilerde görev alan isimlerin YENİ Parti listelerinde yer aldığı görüldü. Bu isimler arasında en dikkat çeken isim eski AK Parti İzmir eski İl Başkanı Ömür Kabak oldu.

Geçmiş dönemde AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Ömür Kabak, İzmir siyasetinde uzun yıllar aktif rol almış bir isim olarak biliniyor. Kabak’ın YENİ Parti’nin Çiğli teşkilatındaki delege listesinde yer alması, partinin farklı partilerden isimleri bünyesine katmaya başladığını gösterdi.

Listelerde eski isimler de var

Çiğli’nin yanı sıra İzmir’in farklı ilçelerinde de dikkat çeken isimler delege listelerinde yer buldu.

Balçova’da CHP’nin geçmiş dönem Parti Meclisi üyelerinden Gülseren Alçı listeye girerken, Karabağlar’da eski CHP’li Kadın Kolları Başkanlarından Nurhan Yanya ile YENİ Parti Kadın Kolları MYK üyesi Derya Durnabaş dikkat çekti. Aynı listede geçmişte CHP Parti Meclisi üyeliği yapan Seniye Nazik Işık ile Hakkı Karadeniz de yer aldı.

Bayraklı’da ise geçmiş dönemde CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Pınar Susmuşun delege listesinde yer buldu. Susmuş daha önce ilçe kongresinde aday olmayacağını açıklamıştı.

Bornova’da CHP’de geçmişte il başkan yardımcılığı yapan Zeki Çağın YENİ Parti’nin seçilmiş delegeleri arasına girerken, Menderes’te geçmiş dönem CHP İlçe Başkanı Ersin Gür listeye giren dikkat çekici isimlerinden biri oldu.