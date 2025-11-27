TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta futbolda bahis soruşturması nedeniyle uygulanan iki haftalık aranın ardından sahaya çıkan Bucaspor 1928, 13’üncü hafta mücadelesinde evinde Adana 01 FK’yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 2-1 kazanarak bu sezon ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

Eksik kadroya rağmen etkili oyun

Bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti alan Buğra Akçagün, Şerif Doğan, Aybars Gök, Umut Hepdemirgil, Muzaffer Buğra Hotur, Ali Emre Pervanlar ve Hasancan Yıldız’dan yoksun sahaya çıkan Bucaspor 1928, ilk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele aldı. Eksiklerine rağmen disiplinli bir oyun ortaya koyan İzmir temsilcisi, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Aylar sonra son sıradan kurtuldu

Bu karşılaşmaya kadar 8 yenilgi ve 3 beraberlik yaşayan Bucaspor 1928, aldığı kritik galibiyetle puanını 6’ya yükseltti.

Sarı-lacivertliler böylece uzun süredir bulunduğu ligin son sırasından çıkmayı başardı. Ancak takım hala düşme hattında yer alıyor.

Doğantez: “Seri yakalayıp ateş hattından çıkacağız”

Teknik direktör Tolga Doğantez, maç sonunda yaptığı değerlendirmede elde edilen galibiyetin moral açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Seri yakalayıp ateş hattından kurtulacağımıza inanıyorum” dedi.

Sıradaki rakip Elazığspor

İzmir ekibi, hafta sonu deplasmanda Elazığspor ile karşı karşıya gelecek. Bucaspor 1928, yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.