İzmir'de Mevlid Kandili'ne özel bir etkinlik olarak Kutsal Emanetler Sergisi, Milli Birlik Platformu tarafından İzmir Valiliği'nin de katkılarıyla düzenlendi. Serginin açılış törenine İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ın yanı sıra, İzmir Müftüsü Sinan Kazancı, mukaddes emanet koleksiyoncularından iş insanı Erol Güzel ve Milli Birlik Platformu Başkanı Mustafa Beşer de katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, Vali Elban'ın kurdele kesimiyle resmiyet kazandı.

Geçmişten Bugüne Ulaşan Mukaddes Emanetler

Açılışın ardından sergiyi gezen Vali Elban, yetkililerden emanetler hakkında detaylı bilgi aldı. Sergide, İslam dünyası için büyük önem taşıyan ve geçmişten günümüze ulaşan mukaddes emanetler yer alıyor. Ziyaretçiler, Kâbe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif gibi manevi değeri yüksek eserleri yakından görme fırsatı buluyor.

Ziyaretçiler İçin Önemli Bilgiler

Milli Birlik Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kutsal Emanetler Sergisi önümüzdeki 5 gün boyunca İzmirlilere açık olacak. Sergi, her gün 10.00 ile 22.00 saatleri arasında İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.