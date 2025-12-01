İzmir’in Konak ilçesinde “manda yoğurdu satıyoruz” bahanesiyle apartmanları dolaşan bir dolandırıcı, özellikle yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef alarak tırnakçılık yöntemi ile para çaldı. Olay, Göztepe semtinde bulunan bir apartmanda ortaya çıktı.

Önce güven kazandı, sonra mutfağa yönlendirdi

Şüphelinin önce ev sahipleriyle sohbet ederek güven kazandığı, daha sonra “kap getirme” bahanesiyle evdeki bakıcıyı mutfağa gönderip yaşlı kadını yalnız bıraktığı belirlendi. Bu sırada hızla harekete geçen şüpheli, çantada bulunan paraları çaldı.

Küçük paraları “sizin paranız” diye gösterdi

Güvenlik kamerası görüntülerinde, dolandırıcının yaşlı kadının çantasından aldığı paraları ustaca sakladığı, cebinden çıkardığı küçük meblağlı banknotları, sanki kadının parasını iade ediyormuş gibi gösterdiği anlar net şekilde görüldü.

Farklı apartmanlarda da aynı yöntemi kullanmış

Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre şüpheli, aynı yöntemle çevredeki diğer apartmanları da dolaşarak benzer dolandırıcılık girişimlerinde bulundu. Bölge halkının şikayetleri üzerine olay polise bildirildi.

Polis güvenlik kamerasından tespit etti

İhbarların ardından çalışma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kısa sürede tespit etti.

Yakalanan kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.