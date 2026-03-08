Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Fabrikası, bir kadının daha hayatına dokunarak hayallerini gerçeğe dönüştürmesine vesile oldu. Yıllarca çevresinden duyduğu olumsuz telkinlere ve kısıtlamalara göğüs geren Sevinç Tokcan, aldığı profesyonel eğitimlerin ardından Karabağlar’da kendi kuaför salonunu açarak girişimcilik dünyasına adım attı.

Meslek Fabrikası ile gelen cesaret ve teknik dönüşüm

Evli ve bir çocuk annesi olan 35 yaşındaki Sevinç Tokcan, kuaförlük sektörüne olan ilgisini akademik ve teknik bir temele oturtmak amacıyla Meslek Fabrikası Karabağlar Kurs Merkezi'ne başvurdu. Sektörde pratik deneyimi olmasına rağmen, kendi işletmesini kurmak için gerekli olan resmi belgelere ve ileri düzey teknik bilgiye ihtiyaç duyan Tokcan, burada katıldığı çeşitli branş kurslarıyla uzmanlığını pekiştirdi. Daha önce "başaramazsın" ya da "beceremezsin" şeklindeki baskılar nedeniyle geri adım atan Tokcan, kurs merkezindeki eğitmenlerin ve çalışma arkadaşlarının motivasyonuyla hayalindeki dükkânın kapılarını açmayı başardı.

"Küçük çocuk ya da sosyal baskılar engel değil"

Kendi işini kurma sürecinde yaşadığı duygusal ve profesyonel evreleri paylaşan Tokcan, kadınların iş hayatına atılmaları konusunda kararlı olmaları gerektiğini vurguladı. Sosyal çevresinden gördüğü kısıtlamaların kendisini bir dönem durdurduğunu itiraf eden girişimci, Meslek Fabrikası’nın kendisine sadece teknik eğitim değil, aynı zamanda büyük bir özgüven aşıladığını ifade etti. "İyi ki bu dükkânı açmışım" diyerek duygularını dile getiren Tokcan, çocuk bakımı veya eş rızası gibi durumların birer bahane olarak görülmemesi gerektiğini, isteyen her kadının kendi ayakları üzerinde durabileceğini belirterek hemcinslerine güçlü bir çağrıda bulundu.

Eğitimde kalite ve eğitmen desteğinin önemi

Meslek Fabrikası’nda geçirdiği eğitim süreci boyunca materyal yeterliliğinden ve hocaların özverisinden övgüyle bahseden Sevinç Tokcan, başarısının arkasındaki mutfağı anlattı. Teknik bilgi almanın yanı sıra yeni bir sosyal çevre edindiğini belirten Tokcan, eğitmenlerinin gece gündüz demeden her türlü mesleki sorunda kendisine rehberlik ettiğini söyledi. Belgelerini alarak resmiyet kazanan ve Karabağlar’da hizmet vermeye başlayan genç girişimci, belediyenin sağladığı bu imkânların kadınların istihdama katılımı noktasında hayati bir köprü görevi gördüğünün altını çizdi.

Müşteri memnuniyeti esnaflık kültürüyle birleşti

Sevinç Tokcan’ın işletmesinde sunduğu hizmet kalitesi, müşterileri tarafından da takdirle karşılanıyor. Salonun müdavimlerinden Feray Özdemir, Tokcan’ın hem güler yüzlü bir esnaf profili çizdiğini hem de profesyonel işlemler uyguladığını ifade etti. Samimi ve rahat bir ortamda hizmet almanın keyfini sürdüklerini dile getiren Özdemir, kadınların iş gücüne katılımının toplumsal refah için elzem olduğunu ve Meslek Fabrikası gibi oluşumların sunduğu fırsatların her kadın tarafından değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

