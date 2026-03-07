LÖSEV, 27 yıldır 115 bini aşkın ailesi ve 8 milyon gönüllüsüyle kansere ve kanserin zorlayıcı etkilerine karşı verdiği mücadelesini gün geçtikçe büyütüyor. LÖSEV, Ramazan ayı çalışmalarına ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nün önemiyle beraber kansere dikkat çekmek amacıyla İzmir’de anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Kanserle mücadele ederek sağlığına kavuşan gençler ve LÖSEV gönüllüleri Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesine kadar gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından Kıbrıs Şehitleri’nde kurulan LÖSEV çadırı önünde sloganlar atarak hem umut verdi hem de İzmir halkına LÖSEV çalışmalarını anlattı.

Etkinlikte konuşan LÖSEV gençleri, kanserle mücadelenin yalnızca tedavi süreciyle sınırlı olmadığını, moral, dayanışma ve toplumsal desteğin de iyileşme sürecinde büyük rol oynadığını vurguladı. Tedavi sürecinde annelerinin destekleriyle de süreci atlattıklarını belirten gençler, gerçekleşen yürüyüşün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de önemini vurguladı. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekilerek, ihtiyaç sahibi hasta ailelere destek çağrısında bulunuldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük binası önünde bir araya gelen gençler, yaşadıkları zorlu süreci geride bırakarak bugün sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmenin mutluluğunu paylaştı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bilgilendirme broşürleri dağıtıldı ve gönüllü çalışmalara katılım çağrısı yapıldı. LÖSEV gençleri, Türkiye genelinde farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.