İzmir’de, 2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV tarafından renkli ve anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Lösemiyi yenen çocuklar, tedavi gören minikler, yetişkin hastalar, aileleri ve gönüllüler turuncu kıyafetleriyle Bostanlı’da kortej oluşturdu.

Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu’ndan başlayan kortej, Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı’nda sona erdi. Klasik otomobiller, motosiklet ve bisiklet grupları da yürüyüşe eşlik etti; güzergâhtaki sürücüler kornalarıyla destek verdi.

“Onların görünmeye ihtiyacı var”

LÖSEV Ege Bölge Temsilcisi Ebru Alkan, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Binlerce gönüllümüz ve ailemizle bugün tek yürek olduk. LÖSEV 27 yıldır yalnızca çocuklarımıza değil, yetişkin kanser hastalarına da destek veriyor. Hastanemizde tanı ve tedavi hizmeti, eğitim ve konaklama desteği sunuyoruz. Yoğun gündemin içinde lösemili çocukların sorunları zaman zaman geri planda kalabiliyor. Biz onları görünür kılmak için buradayız. Onların fark edilmeye ihtiyacı var.”

“Umut varsa iyileşme var”

Oğlu lösemiyi yenen Seda Nur Vatansever, süreci şu sözlerle anlattı: “Oğlum 2,5 yaşındayken tanı aldı. Zor bir süreçti ama LÖSEV sayesinde büyük bir aile olduk. Bu hastalığı yaşayan tüm aileler bilsin; umut varsa iyileşme de var. Kendinize inanın ve destek almaktan çekinmeyin.”

“Korkmayın, yalnız değilsiniz”

Lösemiyi atlatan 6 yaşındaki Nadire Naz Kömür ise duygularını şöyle paylaştı: “Artık korkmuyorum, çünkü yanımda siz varsınız. Umut bulaşıcıdır. Korkmayın, yalnız değilsiniz.”