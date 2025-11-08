Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, göreve gelir gelmez başlattığı örgüt buluşmaları kapsamında hafta sonunu da yoğun ziyaretlerle geçirdi. Güç, partisinin İl Kadın Kolları Yönetimi ve ana kademe il yönetiminde görev alan kadın yöneticilerle bir araya geldiği toplantıda, yeni dönemde uygulanacak çalışma stratejisinin ayrıntılarını paylaştı.

“Mücadelemiz insan onuruna yakışan bir hayat sağlamak için”

Toplantının açılışında konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, kadınların örgüt içindeki yükü yıllardır omuzladığını vurguladı ve yeni dönemde üç ayaklı bir çalışma programı yürüteceklerini belirtti. Güç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Kadın Kolları Başkanlarım, kıymetli yol arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada toplanmamızın anlamı büyük. Çünkü bu salon, yalnızca bir toplantı yeri değil, İzmir’den Türkiye’ye umut taşıyacak bir hareketin merkezidir. Sizler; evlerde, pazar tezgâhlarında, fabrikalarda, meydanlarda yıllardır omuzlarında büyük yük taşıyan, çözümün anahtarı olan kadınlarsınız. Ve bugün o yükü birlikte hafifleteceğiz.

Türkiye’de milyonlarca insan her sabah aynı soruyla uyanıyor: ‘Bugün nasıl geçineceğim?’ Bu sorunun yükünü en çok hisseden sizsiniz. Emeklilerin evine götüreceği ekmek, çocukların eğitimi, ev kirası, faturalar… Bunlar sofra meseleleri değil, insan onuru meselesidir.

Bugün Türkiye’de emekli maaşları kirayı, faturayı karşılamıyor. Evlerimizdeki o sessiz çaresizlik, dışarıdan bakılınca görünmüyor ama her birinizin yüreğinde hissediliyor. Bu kabul edilemez. Bizim mücadelemiz, emekliye insan onuruna yakışır bir hayat sağlamak içindir. Barınma artık toplumsal bir yara haline geldi. Gençlerimiz ev tutamıyor; aileler çocuklarının ‘nerede kalacağı’ kaygısıyla uykusuz. Barınma bir haksa, bunu savunmak siyasi bir yükümlülüktür. İzmir’de kadınların, annelerin, gençlerin yaşam güvencesi için planlarımız olacak. Belediyelerle, komisyonlarla, merkezi hükümete iletilecek somut taleplerimiz olacak.”

“Genç İzmir Masası ile gençlerin umutlarını geri getireceğiz”

Eğitim, sağlık ve gençlik politikalarına dair değerlendirmelerde bulunan Güç, bu alanlardaki sorunların özellikle kadınları etkilediğini vurguladı:

“Eğitim ve sağlık… Bu iki hak, devletin temel sorumluluğudur. Biz İzmir olarak eğitimde fırsat eşitliğini, sağlıkta erişilebilirliği savunacağız; örgütümüzün her birimi bunun için çalışacak. Gençlerimiz umutsuz. Liyakatsizlik toplumun damarlarına girmiş; yeteneklerin önü kapatılmış. Gençlerin umutlarını geri getireceğiz. ‘Genç İzmir Masası’ ile onların taleplerini dinleyeceğiz, eğitim-istihdam projeleriyle birlikte yol haritası çıkaracağız. Madde bağımlılığı, aile yapısının zedelenmesi, mahallenin çözülmesi… Bunlar ekonomik sorunların yan etkileridir. Çözüm, sadece cezai tedbirlerde değil; sosyal destek, eğitim, iş ve kültürel imkânlarda. Kadın Kolları olarak rehabilitasyon, önleyici eğitim ve mahalle tabanlı dayanışma programlarında ön safta olmalıyız.”

“Halkın içinde, halkla birlikte yönetim modeli”

CHP İzmir İl Başkanı, yeni dönemde uygulanacak üç ayaklı stratejik modeli de ilk kez açıkladı:

“Halkın içinde, halkla birlikte yönetim. Sokağa ineceğiz. Her ilçede Halk Buluşmaları düzenleyeceğiz; her toplantı veri olacak, her veri politika olacak. Bu verileri Politika Geliştirme Masası’na taşıyacağız ve talepleri politika haline getireceğiz.”

Bu çerçevede ilk adım olarak her ilçede “Halk Buluşmaları” takviminin başlatılacağını belirten Güç, ikinci adımda “Kadın Eli Merkezi” projesinin hayata geçirileceğini söyledi. Üretim, pazarlama, kooperatif desteği ve mesleki eğitim çalışmalarının bu merkezlerin odağında olacağını ifade eden Güç, pilot uygulamanın bir ay içinde belirlenmesini hedeflediklerini duyurdu.

Üçüncü adımın ise mahalle ölçeğinde “Gönüllü Destek Ekipleri” kurulması olduğunu açıklayan Güç, bu ekiplerde eğitim, sağlık ve gençlik alanında gönüllülerin yer alacağını, mahallelerde ilk temas noktası olacaklarını söyledi.

“Hedef, gösterge ve raporlama mekanizması çalışacak”

“İl örgütü olarak veriye dayalı, ölçülebilir hedeflerle ilerleyeceğiz. Her faaliyet için hedef, gösterge ve raporlama mekanizması olacak. Şeffaflık bizim olmazsa olmazımızdır: Her üç ayda bir faaliyet raporumuzu örgütle paylaşacağız. Sevgili arkadaşlar, unutmayın: Kadın mücadelesi yalnızca kadınların hayatını değiştirmez; aileyi, mahalleyi, toplumu dönüştürür. Sizler bu değişimin en ön safhasındasınız. Bizim söylemimiz kutuplaştırmaz; çoğaltır; umudu büyütür. İzmir Modelini kurarken; belediyelerle uyumlu, halkçı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı inşa edeceğiz. Belediyelerimizin elindeki pratik çözümler, örgütümüzün saha verileriyle birleşecek ve güçlü bir savunma-uygulama ağı yaratacak.”

Çağatay Güç konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Son olarak; sizlerle beraber bu zorlu ama onurlu mücadeleyi yürüteceğiz. Gücümüzü sokaktan alacağız, aklımızı veriden, vicdanımızı halktan. Ben yanınızdayım, siz de benimle yürüyün. Gelin, İzmir’den Türkiye’ye umudu birlikte büyütelim.”

“Tükenmeyen mücadele ruhuyla yürüyoruz”

Toplantıda söz alan CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ise örgütün dayanışma gücüne dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Aydınlığa en yakın olduğumuz an karanlığın en yoğun olduğu andır. Partimiz de bu zor ve karanlık dönemlerden geçiyor. Ancak göreve geldiğimizden bu yana olduğu gibi ilçe kadın örgütlerimiz ile oluşturduğumuz dayanışma ve mücadele ruhuyla her zaman, her koşulda iktidara ulaşana dek alanlarda çok çalışmaya devam edeceğiz. Hayatın her alanında olduğu gibi kadınların siyasette de var olması zorlu yollardan geçiyor ancak biz geleceğimiz için, çocuklarımızın geleceği için üstlendiğimiz görevleri keyifle, dayanışmayla ve kodlarımızda var olan tükenmeyen mücadele ruhuyla sürdürüyoruz. Yeni göreve gelen İl Başkanımız Çağatay Güç ve İl Yönetimimiz ile birlikte artık çok daha güçlü bir şekilde iktidar yolunda yürüyeceğiz.”