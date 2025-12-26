Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de kuyumculuk sektöründe sahte ve düşük ayarlı ürünlere karşı denetim mekanizması devrede. İzmir Kuyumcular Esnaf Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, oda tarafından hayata geçirilen “Mavi Kart” uygulamasıyla şehir dışından gelip ürün satan esnafın sıkı bir denetimden geçirildiğini belirterek uygulama hakkında bilgiler verdi. Buyrukçu, uygulamanın hem piyasanın güvenliğini sağladığını hem de İzmir’de kuyumculuk mesleğinin itibarını korumayı amaçladığını vurguladı.

“Kriterlerimize uyarlarsa kart veriyoruz”

‘Mavi kart’ hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Buyrukçu, “Mavi kart uygulaması, şehrimize dışarıdan gelip ürün satan esnafları denetlediğimizi gösteren bir kart bu. Önce denetliyoruz, eğer kriterlerimize uygunsa onlara mavi kart veriyoruz. Burada öncelikli amacımız şehrinize düşük ayarlı ürün girmesini engellemek. Göreve geldiğimizde bu uygulamayı yürürlüğe koyduk açıkçası oldukça da güzel geri dönüşler aldık. Bazen ne idüğü belirsiz insanlar şehrimize gelip ürün satmaya çalışabiliyor. Bizim kentimize hangi ürünleri getirdiklerini bilmek ve bunun kontrolünü yapmak en doğal hakkımız. Bu sayede piyasaya en azından sahte ürün girmesini bir nebze de olsa engelleyebildik. Kartlarımızı dört senelik olarak veriyoruz, görev süremiz bittiğinde kartın da süresi bitiyor” ifadelerini kullandı.

“Esnafımız mavi kartı mutlaka soruyor”

“Altın, vatandaşın eline geçmeden ve hatta henüz toptancıya dahi gelmeden denetimimizden geçiyor” sözleriyle devam eden Buyrukçu, “Bu kartı olmayanlardan esnafa ticaret yapmamalarını söylüyoruz. Kartı olan esnafı oda denetlemiştir, güvenilir esnaf anlamına gelir. Esnafımız da mavi kartı mutlaka soruyor. Ona göre alışveriş yapıyorlar. İzmir Kuyumcular Odası olarak bu tarz uygulamalarımız var. Aynı zamanda çok yakında tezgahtarlarımıza da eğitim vermeye başlayacağız. Kuyumcu dükkanlarında çalışan tezgahtar arkadaşlarımızı toplayacak, birer saatlik eğitimler vereceğiz. Her anlamda kalifiye eleman olmaları konusunda desteklerimiz olacak. Derdimiz esnafın iyi olması” diye konuştu.