Son Mühür/ Emine Kulak- CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, bir dizi temas ve ziyaret kapsamında İzmir’e geldi. Kamu yayıncılığı ilkesinden uzaklaştığı gerekçesiyle TRT’ye yönelik eleştirileriyle bilinen Akdoğan, daha önce farklı kentlerde gerçekleştirdiği protestolarını bu kez İzmir’de sürdürdü.

TRT İzmir İl Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasına Akdoğan’ın yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Çağatqy Güç, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Güç: Gizlenecek bir şey yoksa neden?

TRT’ye yönelik çağrının yalnızca siyasi bir talep olmadığını vurgulayan Güç, “ Bugün burada ülkemizin sağ duyusunu konuşmak için buluştuk. Milletimizin iradesine sahip çıkma kararımızı yüksek sesle dile getiriyoruz . Biz net bir şekilde dava TRT’den canlı yayınlansın diyoruz. Gizlenecek bir şey yoksa neden şeffaflıktan çekinilsin. Bu irade tartışmaya açıldı. Milletimizin yüreğine benim oyum değersiz mi sorusu düşünüldü. 23 Haziran’da 777 bin farkla güçlü bir iradeyi ortaya koydu. Bu bir demokrasi dersiydi. Millet o gün oyumu değersizleştirmeSiniz dedi. Ancak maalesef bugün görüyoruz ki milletin mesajından anlam çıkarılmamıştır. Bu mesele sadece CHP’nin değil sağcının solculunun siyaset ile ilgilenmiyorum demenin de meselesidir. Bugün bir belediye başkanı yarın bir öğretmen… adalet terazisi bir gün şaşarsa kimse iyi hissedemez. Bu ülke bir hukuk devleti ise en güçlü ilaç şeffaflıktır. TRT siyasi partinin değil halkın kanalıdır. Bizim korkumuz, saklanacak bir şey yok. Bizim talebimiz hak, hukuk, adalet. CHP’ye oy vermiş ya da hiç vermemiş olabilirsiniz, başka partiye de vermiş olabilirsiniz ama içinizde bu ülkede adalet olmalı derseniz bu çağrımızın yanında durmalısınız” dedi.

Akdoğan: Diğer şehirlerde de eylemimize devam edeceğiz

Benzer protestoları Türkiye genelinde, TRT’nin bulunduğu tüm kentlerde sürdüreceklerini ifade eden Akdoğan, “ bugün stüdyomuzu İzmir’e kurduk. İktidarda hiç bir zaman olanak bulamayacağımız TRT’nin önündeyiz. Bundan yaklaşık 2 ay önce TRT’ye çıkacağım diye tweet attım. Sonra bu tweet ilgi gördü. Nasıl olur da CHP’li vekil nasıl TRT’ye çıkar soruları soruldu. Sonra TRT Genel Müdürlüğü’nün önüne gittim ve oraya stüdyo kurdum. 50 dakikalık programı kurduğumuz stüdyoda yaptım. Bunun ardından İstanbul’a gittim tıpkı bugünkü gibi eylem gerçekleştirdik. Bundan sonra Türkiye’nin genelinde TRT’nin bulunduğu şehirlerde eylememizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“TRT’nin tepesine vurmaya geldik”

TRT’nin iktidar yanlısı yayın anlayışını eleştiren ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın canlı yayınlanması çağrısını yineleyen Akdoğan, “ Bu TRT eylemlerimin iki amacı var. TRT, iktidarın barazonudur. TRT 20 yıldır büyük bir haksızlığı yayınlıyor ancak iktidarın sona geldiği zamanlarda bir şeyi doğru yapsın istiyoruz. İmamoğlu davasını canlı yayınlasın diyoruz. Bugün biz buraya TRT’nin tepesine vurmaya geldik. TRT padişahım çok yaşa, iktidar yalakalığı yapıyor. Ben bir kez de çağrımı İzmir’den yapmak istiyorum. TRT’nin HD doğru ancak TRT’nin içi boşaldı. Yeter ki siyah beyaz yayın yap yeter ki onurlu yaşa” dedi.