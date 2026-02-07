İzmir'de öğle saatlerinde başlayan ve akşam şiddetini artıran kuvvetli sağanak, kenti sular altında bıraktı. Çeşme, Torbalı, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde yollar göle dönerken, Torbalı'dan acı haber geldi. Yağışın etkisiyle Torbalı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde su birikintisi oluştu. 58 yaşındaki Mehmet Ekinci yönetimindeki kamyonet, biriken sular nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EGE VE MARMARA İÇİN SAAT VERİLDİ: YAĞIŞ NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanan felaketin ardından İzmir ve çevresi için uyarısını yeniledi. Açıklamaya göre, İzmir ve Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısında yerel kuvvetli sağanak yağış etkili olmaya devam edecek. Gece saatlerinden itibaren ise riskli bölge genişliyor. Yağışların Bursa ve Yalova çevrelerinde şiddetini artırması, özellikle Bursa'nın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Batı bölgelerindeki yağışlı sistemin Cumartesi akşamı etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

AKDENİZ VE HATAY'DA DURUM NE?

Güney hattında da şiddetli yağış alarmı verildi. Antalya'nın doğusu, Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçeleri ile Hatay genelinde kuvvetli sağanak görülecek. Hatay'daki yağışların yarın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

KAR YAĞIŞI HANGİ İLLERDE GÖRÜLECEK?

Meteoroloji raporuna göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur yerini kara bırakıyor. Bu akşam Tunceli, Bingöl ve Muş'un batısında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli kar bekleniyor. Yarın öğleden sonra ise Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kar yağışı etkisini artıracak. Düşük rakımlı yerlerde ise kuvvetli yağmur geçişleri yaşanacak. Uzmanlar, sel, su baskını, heyelan, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.