İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen ve kentin trafik yükünü hafifleten İZBAN, 136 kilometrelik hat üzerinde yolcu taşımaya devam ediyor. Aliağa ve Selçuk istasyonları arasında sefer yapan banliyö sistemini kullanacak yolcular için 2026 yılına ait sefer başlangıç ve bitiş saatleri belirlendi.

İZBAN İLK VE SON SEFER SAATLERİ

Hafta içi ve hafta sonu yapılan planlamalara göre İZBAN'da günün ilk seferi saat 05:20'de başlıyor. Gece boyunca devam eden seferlerde, trenin son istasyona varış saati ise 01:23 olarak uygulanıyor.

SEFER SIKLIĞI YOĞUNLUĞA GÖRE DEĞİŞİYOR

İZBAN trenlerinin istasyonlardan geçiş aralığı standart olarak ortalama 24 dakika olarak gerçekleşiyor. Ancak belirli günlerde ve yolcu yoğunluğunun yaşandığı saat dilimlerinde ek seferler devreye alınıyor. Bu düzenlemelerle birlikte bekleme süresinin 10 ila 12 dakikaya kadar düştüğü belirtiliyor.

VARIŞ SÜRESİ VE SORGULAMA

Hatta dair verilen ulaşım örneğine göre; saat 08.04'te Aliağa'dan trene binen bir yolcu, saat 09.40'ta Adnan Menderes Havalimanı istasyonuna ulaşabiliyor. Vatandaşların, özel günlerde değişebilen sefer saatlerini, hareket ve varış duraklarını seçerek 'izban.com.tr' internet adresi üzerinden anlık olarak sorgulayabilecekleri ifade ediliyor.