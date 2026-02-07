İzmir'de kış mevsiminin etkileri ve yağış oranları baraj doluluklarına yansımaya başladı. İZSU tarafından paylaşılan 7 Şubat 2026 tarihli resmi raporda, Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarının aktif doluluk oranları ile su hacimleri yer aldı.

ALAÇATI VE ÜRKMEZ'DE BELİRGİN ARTIŞ

Veriler incelendiğinde en dikkat çekici artış Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda görüldü. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 21,06 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 46,44'e yükseldi. Benzer bir yükseliş Ürkmez Barajı'nda da kaydedildi; geçen yıl yüzde 27,16 olan seviye, 7 Şubat 2026 itibarıyla yüzde 45,05'e ulaştı. Balçova Barajı'nda da artış gözlemlendi ve doluluk oranı yüzde 33,23'ten yüzde 44,91 seviyesine çıktı.

TAHTALI BARAJI'NDA KISMİ YÜKSELİŞ

İzmir'in en önemli su kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı'nda ise sınırlı bir artış yaşandı. Geçen yıl yüzde 14,92 olan aktif doluluk oranı, bu yıl yüzde 16,34 olarak ölçüldü. Barajdaki mevcut kullanılabilir su hacmi 46 milyon 900 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

GÜZELHİSAR'DA DÜŞÜŞ, GÖRDES KRİTİK SEVİYEDE

Tabloda düşüş yaşayan tek baraj Güzelhisar oldu. Geçen yıl yüzde 70,13 gibi yüksek bir doluluk oranına sahip olan baraj, bu yıl yüzde 54,22 seviyesine geriledi. Gördes Barajı ise en düşük seviyeye sahip baraj olmaya devam ediyor. Geçen yıl yüzde 6,23 olan doluluk oranı, çok küçük bir artışla yüzde 7,24 seviyesinde kaldı.