Tüm dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler brent petrol, döviz ve altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Piyasada yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarının da güncellenmesine yol açıyor. Milyonlarca araç sahibi benzin, motorin ve LPG'ye zam veya indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

AKARYAKITA ZAM YAPILDI MI?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 7 Şubat itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir yeni zam veya indirim uygulaması yapılmadı. İstasyonlardaki fiyatlar önceki günkü seviyelerini korurken, piyasalardaki durağan seyir pompa fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Tabelalara yansıyan rakamlara göre benzin fiyatları şehirlere göre değişiklik gösteriyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin 55,25 TL'den satılırken, Anadolu Yakası'nda bu rakam 55,10 TL olarak uygulanıyor. Başkent Ankara'da litre fiyatı 56,11 TL, İzmir'de ise 56,47 TL seviyesinde bulunuyor.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Dizel araç sahiplerini ilgilendiren motorin fiyatlarında da bölgesel farklar dikkat çekiyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 57,40 TL olurken Anadolu Yakası'nda ise 57,24 TL olarak belirlendi. Ankara'da motorin 58,50 TL'den, İzmir'de ise 58,75 TL'den depolara doluyor.

LPG (OTOGAZ) FİYATLARI NE DURUMDA?

LPG fiyatlarında İstanbul'un iki yakası arasında belirgin bir fiyat farkı göze çarpıyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı 30,70 TL iken, Anadolu Yakası'nda 28,69 TL seviyesinde işlem görüyor. Ankara'da otogazın litre fiyatı 29,30 TL, İzmir'de ise 29,09 TL olarak kaydedildi. Uzmanlar fiyatların döviz kuru, küresel petrol fiyatları ve ÖTV gibi vergi unsurlarına bağlı olarak belirlendiğini hatırlattı.