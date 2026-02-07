İzmir’in Bornova ilçesinde 23 yaşındaki Sinan Ümit’in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında çiftlik sahibinin de bulunduğu 4 şüpheli Aydın’da yakalandı.

Sabah saatlerinde silahlı saldırı

Olay, 3 Şubat günü saat 06.30 sıralarında Bornova Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Sinan Ümit, evinden işine gitmek üzere çıktığı sırada bir otomobilden açılan ateşin hedefi oldu. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Ümit, ağır yaralı olarak yere yığıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sinan Ümit, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin Aydın’da saklandığı belirlendi

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, saldırıyla bağlantılı 3 şüphelinin İncirliova ilçesine bağlı Sınırteke Mahallesi’ndeki bir çiftlikte saklandığını tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

Çiftliğe operasyon: 4 gözaltı

Öğle saatlerinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftliğe operasyon düzenlendi. Operasyonda çiftlik sahibi C.P. ile birlikte çiftlikte saklandıkları belirlenen İ.B., B.T. ve E.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemler sürüyor

Yakalanan 4 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.