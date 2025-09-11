İzmir’de Bergama Ovası’nda yer alan Bakırçay’da su seviyesi kritik seviyelere düştü. Özellikle Aşağıkırıklar, Bozköy, Kurfallı ve Yeni Köy çevresindeki tarım arazilerinde çiftçiler, yeterli su akışının sağlanmaması nedeniyle ürünlerinin kuruduğunu ifade ediyor. Pamuk, mısır ve ayçiçeği tarlalarında ciddi kayıplar yaşandığı belirtiliyor.

Sulama programındaki aksaklıklar nedeniyle bazı araziler tamamen kururken, ayakta kalan ürünlerde verim kaybı gözleniyor. Çiftçiler, “Ürünlerimiz tarlada zarar gördü, hasat mümkün değil” diyerek gelir kaybı ve borç ödeme endişelerini dile getiriyor.

Sulama eksikliği ve DSİ’nin açıklaması

Köylüler, sulama sezonunda planlanan suyun zamanında ve yeterli miktarda verilmediğini öne sürüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) ise barajlardaki doluluk oranlarının düşük olduğunu ve su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle kısıtlama uygulandığını belirtiyor.

Kuraklığın tarım ve ekonomiye etkisi

Uzmanlar, azalan yağışların Ege havzalarında kuraklık riskini artırdığını ifade ediyor. Kuzey Ege Havzası Kuraklık Yönetim Planı da su tüketimi yüksek ürünlerden kaçınılması çağrısında bulunmuştu.

Ancak bölgedeki çiftçiler, geçimlerini farklı ürünlerle sağlamakta zorluk çekiyor. Tarımda yaşanan verim kaybının, nakliyeden işçiliğe, yem ve gıda sanayisine kadar yan sektörleri de olumsuz etkilemesi bekleniyor. Küçük aile işletmeleri için durum daha da kritik.

Çiftçilerden çözüm talepleri

Üreticiler, zararlarının devlet tarafından tespit edilip destek sağlanmasını talep ediyor. Ayrıca su yönetiminin şeffaflaştırılması, sulama altyapısının yenilenmesi ve acil destek paketlerinin devreye alınması yönünde çağrı yapıyor.