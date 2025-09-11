Son Mühür - Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TDİOSB) altyapı çalışmaları sürerken, parsel satışları başladı. 2026 yılında tesislerin faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Aromatik bitkilerde dünya merkezi hedefi

Kınık TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy, bölgenin tıbbi ve aromatik bitkiler alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olacağını belirtti. Olgunsoy, “Burada uçucu ve sabit yağlar, liyofilizasyon yöntemiyle kurutulmuş ürünler, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılacak etkin maddeler üretilecek. İzmir’in toprağı, iklimi ve güneşlenme süresi bu üretim için son derece uygun” dedi.

Yatırımcılara kampanyalı satış fırsatı

Altyapı çalışmalarının bir yıl içinde tamamlanacağını söyleyen Olgunsoy, parsel satışlarının başladığını duyurdu. Önceliğin Kınık ve çevresindeki yerel üreticilerde olduğunu vurgulayan Olgunsoy, “İzmirli üreticilerimize özel indirimli fiyat uyguluyoruz, ancak bu kampanya yakında sona erecek. Sera bölümünde 10 dönümlük parseller metrekaresi 850 TL’den, işletme bölümünde 5 ve 10 dönümlük parseller metrekaresi 1.200 TL’den satılıyor. Hizmet destek alanlarının metrekaresi ise 4 bin TL” bilgisini verdi.

Güçlü devlet destekleri

Olgunsoy, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tıbbi aromatik bitki üretimine özel destekleri bulunduğunu hatırlatarak, “Bölgemizde doğalgaz altyapısı hazır. Çok kısa sürede altyapı ihalesine çıkılacak ve bir yıl içinde tamamlanacak” dedi.

Sürdürülebilir üretim vizyonu

Kınık TDİOSB’de karbon ayak izini azaltmaya yönelik projelerin uygulanacağını belirten Olgunsoy, çatılara güneş enerjisi sistemleri (GES) kurulacağını, seralarda üretilen bitkilerin soğuk hava depolarında saklanacağını ve tarımsal ürün borsası oluşturulacağını aktardı. Amaçlarının yalnızca üretim değil, katma değerli, ihracata dönük, sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak olduğunu vurguladı.

İzmir’in kuzey hattında stratejik merkez

Olgunsoy, Kınık TDİOSB’nin Aliağa, Bergama, Dikili, Foça ve Menemen’i kapsayan yerel kalkınma stratejisinde önemli bir rol oynayacağını ifade ederek, “Bu yatırım İzmir’in tarıma dayalı sanayisini güçlendirecek, Türkiye’yi aromatik bitkilerde dünya ligine taşıyacak” diye konuştu.