Dün öğle saatlerinden beri 286/3. Sokak'ta devam eden su sızıntısı, hem su israfı hem de onarım çalışmalarının gecikmesi nedeniyle eleştirilere yol açtı.

Dün Öğleden Beri Akan Suya Müdahale Edilmedi

Alınan bilgilere göre, Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'ndeki su borusu, dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlağın hemen ardından yola akan su, saatlerce devam etmesine rağmen yetkililer tarafından müdahale edilmedi. Mahalle sakinleri, İzmir'in kuraklık ve su kıtlığı riskiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde bu denli büyük bir su israfının yaşanmasını şaşkınlıkla izledi.

Vatandaşlardan Yetkililere Acil Müdahale Çağrısı

Patlayan borudan kaynaklanan su kaybı, çevre sakinleri arasında büyük rahatsızlığa sebep oldu. Vatandaşlar, durumu yetkili kurumlara defalarca bildirdiklerini ancak herhangi bir ekibin olay yerine gelmediğini belirtti. Kuraklık tehlikesine dikkat çeken vatandaşlar, su kaynaklarının her damlasının değerli olduğunu vurgulayarak, patlayan boruya bir an önce müdahale edilmesi çağrısında bulundu.