Olay, 28 Aralık 2024’te Buca’nın Efeler Mahallesi’nde meydana gelmişti. Servet Polat, kızı Bahar Zeyrek ve 11 yaşındaki torunu Gökhan Zeyrek ile birlikte bir işletmede kumpir yemişti.

Kısa süre sonra kusma ve ishal şikayetleri başlayan aile, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmuştu.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen Servet Polat, 30 Aralık saat 04.00 sıralarında evinde ölü bulunmuştu. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında işletme sahibi Neslihan Demircan gözaltına alındı ve “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanmıştı.

Aynı iş yerinde kumpir yedikten sonra rahatsızlandığını belirten 4 kişi daha hastaneye başvurarak şikayetçi olmuştu.

Adli Tıp raporu: Ölüm nedeni gıda zehirlenmesi

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu’ndan alınan raporda, Servet Polat’ın ölümünün gıda zehirlenmesine bağlı olarak gerçekleştiği belirtilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerde ise işletmeden alınan kumpir numunesinde salmonella bakterisi tespit edilmişti.

İş yeri sahibine 20 yıla kadar hapis istemi

Toplanan deliller doğrultusunda Neslihan Demircan hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 15 yıla kadar, “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti” suçundan ise 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Demircan’ın yargılaması İzmir 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

Eşi hakkında da iddianame hazırlandı

Mahkemenin suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada, iş yerinde birlikte çalıştığı belirtilen Coşkun Demircan hakkında da iddianame düzenlendi.

İddianamede, Coşkun Demircan’ın tüketime uygun olmayan gıdanın satışında dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı, bu ihmalin Servet Polat’ın ölümüyle sonuçlandığı vurgulandı.

Savcılık, Coşkun Demircan’ın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15 yıla kadar, “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti” suçundan ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İddianame, İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dosya, Neslihan Demircan’ın yargılandığı İzmir 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne birleştirme talebiyle gönderildi.