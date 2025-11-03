Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Tunç Erciyas ile Sıcak Bakış programına konuk olan İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer Kültür Yolu Festivali'ni ve özel bir ödül alan Barbaros Köyü'nün anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl İzmir'de üçüncüsü düzenlenen "İzmir Kültür Yolu Festivali" oldukça renkli geçti. Dr Sadık Doğruer geçen yıl İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü olduğunu hatırlatarak keyifli bir 9 gün geçirdiklerini ifade etti.

Kültür Sanata doyduk...

Kültür Yolu Festivali, bugün 7 bölgede, 20 şehirde devam eden büyük bir kültür seferberliğine dönüştüğünü İzmir'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında yer almasının çok önemli olduğunu vurgulayan İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer önümüzdeki yıl 26 ilde festivalin organize edileceğini belirtti.

"Üçüncüsünü düzenlediğimiz İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 64 noktada 602 etkinlik ile bu güzel kentimiz önümüzdeki 9 gün boyunca adeta bir açık hava sahnesine dönüştü. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu da yine festivalimiz bünyesinde yaşadık. Gündoğdu Meydanı'nda Haluk Levent konseri ile Cumhuriyet Bayramını taçlandırdık. Meydanda her gün birbirinden değerli sanatçılar sahne aldı. İzmir'imizin gastronomisini öne çıkarmak maksadıyla 10 ayrı gastronomi lezzet durağında Ege mutfağını tanıtma imkanı bulduk. Festivalde, 30 konser, 40 sergi, 5 Tiyatro oyunu, 2 opera, 2 bale, 2 dans gösterisi, 11 söyleşi, 1 sempozyum, 35 çocuk etkinliği, 14 atölye, 2 fotoğraf yarışması, 3 halk oyunu gösterisi yer aldı. 30 farklı mekan kullanıldı."

Tadı damağımızda kaldı...

Yağcıbedir Halıları, Bergama perşömeni sergilerine Swiss Otel ev sahipliği yaptı. Alsancak Gar ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda özel sergiler vardı. Tadı damağımızda kalan sergiler gerçekleşti. Kültür Sanat Fabrikası'nda Aselsan'ın geri dönüşüm malzemelerden yapılan heykellere ilgi büyüktü. Bol bol fotoğraf çekildi. Sadece İl merkezinde değil Çeşme ve Bergama'da da etkinlikler vardı. Minyatür kapılar, Filistin, Pul, Cam, Çini, Kendini Bul, Şehrin gözü, Atatürk vagonu sergileri de ilgi çeken diğer sergilerdi.

Seneye tekrar buluşacağız ama...

İzmirlilerin sanata ve kültürel etkinliğe doyduklarını aktaran Doğruer "Kültür Yolu Festivali'yle hem ilimizin hem de ülkemizin birçok kültürel öğeler ve sanattan kaynaklanan örnekler İzmirlilerle buluştu. Esnaf için de çok faydalı oldu. Kültür Yolu Festivali bitti. Seneye tekrar buluşacağız ama Kültür Sanat Fabrikası'nda her gün farklı aktiviteler var. Öğlen çorba ikramımızda oluyor. Gençlerin dinlenme, ders çalışma imkanları da oluyor. Sanat ve Kültürün merkezi oldu." dedi.

Barbaros Köyü'ne özel ödülü...

İzmir Turizmi açısından çok önemli bir ödül olan Dünyanın en iyi Turizm Köyü ünvanı bu yıl Urla Barbaros Köyü'ne verildi. Bu ödülü daha İzmir'den Bilgi ve Şirin ve kazanmıştı. Üç Köye ilgi önümüzdeki günlerde daha da artacak. İzmir dünya çapında adını bir kez daha duyurma fırsatını elde etti.

Birleşmiş Milletler Turizm tarafından kırsal kalkınma ve toplum refahı için pozitif bir güç haline getirme hedefi ile 2021 yılında başlatılan “En İyi Turizm Köyü Programı” kapsamında 2025 yılında Urla İlçemizin Barbaros Köyü “En iyi Turizm Köyü” seçildi.





Barbaros Köyü, sürdürülebilir turizm uygulamaları, çevreye duyarlılığı ve kültürel mirasa sahip çıkan yapısıyla dikkat çekiyor.



Barbaros Köyü, özellikle Oyuk Festivali, Çat Kapı Evleri, el yapımı ürün pazarı ve zeytinyağı üretimiyle biliniyor. Taş ev mimarisi, dar sokakları, yöresel lezzetleri ve misafirperver köy halkı, ziyaretçilerin ilgisini çeken başlıca unsurlar arasında yer alıyor.



Bu prestijli unvan, 17 Ekim 2025 tarihinde Çin’de düzenlenen törende Türkiye’den İzmir-Barbaros’un yanısıra Muğla-Akyaka Köyü de En İyi Turizm Köyü unvanını aldı.