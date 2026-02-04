Flüt sanatçısı, besteci ve devlet sanatçısı İsmail Ayvazoğlu, kendi isteğiyle kaldığı İzmir’deki huzurevinde, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın emekli sanatçısı olan Ayvazoğlu, Türk müzik yaşamına uzun yıllar önemli katkılar sundu.

Devlet sanatçısına veda

İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin kurucuları arasında yer alan Ayvazoğlu için memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Sanat camiasının yanı sıra ailesi ve sevenleri törene katıldı.

Tavşanlı’da toprağa verildi

Ayvazoğlu’nun cenazesi, Tavşanlı Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tavşanlı Asri Mezarlığı’nda defnedildi. Usta sanatçı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.