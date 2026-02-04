İzmir’in Kiraz ilçesinde tarımsal kalkınma faaliyetleri yürüten iki ayrı kooperatifte, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı ve nitelikli dolandırıcılık iddiaları üzerine başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada düğmeye basıldı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz takip sonucunda, yaklaşık 38 milyon 500 bin TL tutarında bir kamu zararına yol açtığı öne sürülen organize bir yapıya yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Müfettiş raporları ve MASAK verileri

Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde derinleşen soruşturma süreci, Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sunulan finansal veriler ışığında şekillendi. 2020 ile 2024 yılları arasındaki hesap hareketlerini mercek altına alan uzmanlar, zimmet, güveni kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına dair somut delillere ulaştı. Yapılan incelemeler, tarımsal kalkınma adı altında toplanan fonların ve kamu ödeneklerinin şahsi menfaatler doğrultusunda kullanıldığını ortaya koydu.

Üç ilçede eş zamanlı baskınlar

Dosya kapsamında toplanan delillerin ardından harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saat 07.00 sularında operasyon için start verdi. İzmir’in Kiraz ve Ödemiş ilçeleri ile komşu il Aydın’ın Nazilli ilçesinde daha önceden belirlenen stratejik adreslere baskın düzenleyen güvenlik güçleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliyi hedef aldı. Hava aydınlanırken gerçekleştirilen bu koordineli harekat sonucunda, listenin büyük bir bölümü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorguya alındı

Gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler neticesinde aranan 14 kişiden 13'ü kıskıvrak yakalanarak koruma altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak ve adli süreci tamamlamak üzere vakit kaybetmeden Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Firari durumda olan tek şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, jandarmadaki işlemlerin ardından zanlıların adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Bölgedeki tarımsal yapılanmalara yönelik denetimlerin ise sıkılaştırılarak devam edeceği öğrenildi.