Son Mühür / Yiğit Uzun - Arkas Holding, Mısır operasyonlarını yürüten Arkas Egypt’in önemli isimlerinden biri olan Mohamed Hosni’nin vefatını kamuoyuna duyurdu. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Arkas Mısır Ticaret Direktörü ve Kahire Şube Müdürü Sayın Mohamed Hosni’nin trajik vefatını derin bir üzüntüyle bildiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hosni’nin çalışma hayatındaki örnek kişiliğiyle tanındığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Hosni, profesyonellik ve dürüstlüğün gerçek bir simgesiydi. Özverisi, bilgeliği ve samimi kişiliğiyle, kendisiyle çalışma ayrıcalığına sahip olan herkes üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Kuruluşumuza ve sektöre yaptığı katkılar hayranlıkla ve saygıyla anılmaya devam edecektir.”

Arkas Egypt, mesajının sonunda Hosni’nin ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileyerek, “Hayatının ve mirasının değerli anılarında güç ve teselli bulmalarını diliyoruz” ifadelerini kullandı.