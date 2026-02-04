İzmir, 2026 yılının ocak ayında aldığı yoğun yağışlarla dikkat çekti. Kentte metrekareye düşen 223,7 kilogram yağış, son 88 yılın en yüksek ikinci ocak ayı yağışı olarak kayıtlara geçti.

“Ocak ayı yağışlı geçti, barajlar da etkilendi”

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, İzmir’in bu yıl yağışlı bir ocak ayı yaşadığını belirtti. Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Musa Deveci, yağışların kent genelinde memnuniyet yarattığını, özellikle içme suyu barajlarının bu durumdan olumlu etkilendiğini söyledi.

Yağışlar ortalamanın yüzde 66 üzerinde

Deveci, 2026 yılı ocak ayı yağışlarının uzun yıllar ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleştiğini vurguladı. Buna göre İzmir’de ocak ayı uzun yıllar yağış ortalaması 134,8 kilogram olarak ölçülürken, bu yıl aynı dönemde 223,7 kilogram yağış kaydedildi. Bir önceki yılın ocak ayında ise bu rakam 109,3 kilogram seviyesinde kalmıştı.

1938’den bu yana ikinci sırada

İzmir’de ocak ayı yağış rekorunun 2019 yılında 411,6 kilogram ile kırıldığını hatırlatan Deveci, 2026 ocak ayının ise 1938’den bu yana en yağışlı ikinci ocak olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Yağışlar kıyılarda etkili oldu

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Serdar Göksu, ocak ayındaki yağışların ağırlıklı olarak kıyı kesimlerde etkili olduğunu belirtti. Akarsu havzalarına düşen yağış miktarının kıyılara göre daha az olmasının, baraj doluluk oranlarına sınırlı yansıdığını dile getirdi.

“Şubat ayında da yağışlar sürecek”

Göksu, önümüzdeki aylara ilişkin değerlendirmesinde şubat ayı için mevsim normallerinin biraz üzerinde sıcaklık beklendiğini açıkladı. Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava kütlelerinin İzmir’i etkileyeceğini belirten Göksu, şubat ayı yağışlarının da ortalamanın üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Mart ve nisan aylarında ise yağış ve sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Kuraklık kısmen kırılmaya başladı

Son aylarda alınan yağışların, 2025 yılının başından itibaren İzmir ve Ege Bölgesi’nde etkili olan kuraklığı kısmen kırmaya başladığını ifade eden Göksu, su kaynakları açısından temkinli iyimserlik mesajı verdi.

Barajlarda son durum

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kentin en önemli içme suyu kaynaklarından Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı artış gösterdi. Aralık sonunda tarihi düşük seviyeyi gören barajın doluluğu şubat başı itibarıyla yüzde 8,94 seviyesine yükseldi.

Gördes Barajı’nda doluluk oranı yüzde 3,44 olarak ölçülürken; Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda yüzde 35,69, Balçova Barajı’nda yüzde 36,26, Ürkmez Barajı’nda ise yüzde 34,05 doluluk oranına ulaşıldı.

Planlı su kesintileri devam ediyor

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle başlatılan planlı su kesintileri ise sürüyor. İlk olarak ağustos ayında başlayan kesintiler, zamanla sıklaştırılarak günlük uygulamaya dönüştürüldü. Yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması çağrısını yineledi.