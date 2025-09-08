İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir kişinin evinde sağlıksız koşullarda beslediği 20 köpek, yetkililerin müdahalesiyle kurtarıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bayraklı Belediyesi ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, hayvanlara kötü muamele yapan şahsa 2 milyon 507 bin 120 liralık rekor bir idari para cezası kesildi.

Ekipler harekete geçti: 20 can kurtarıldı

Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) Fuat Edip Baksi Mahallesi'nde yaşayan bir şahıs hakkında yaptığı ihbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde, İ.Ç. isimli kişinin evinde 20 adet köpeği barındırdığı ve bu hayvanların son derece hijyenden uzak, kötü şartlarda yaşadığı tespit edildi. Hayvanların yaşam alanlarının yetersiz ve sağlıksız olduğu belirlenirken, bu durumun 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu'na aykırı olduğu sonucuna varıldı. Kanun kapsamında, hayvan refahına aykırı davranan şahsa idari para cezası uygulandı.

Hayvanlar güvende, gelecekleri için rehabilitasyon başlıyor

Olay yerinde koruma altına alınan 20 köpek, HAYTAP ekipleri tarafından barınaklara götürüldü. HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Senem Demirel Acar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu şahsın geçmişte de benzer eylemlerde bulunduğunu ve o zaman da hayvanlara müdahale ettiklerini belirtti. Acar, bu köpeklerin sağlık kontrollerinin yapılacağını ve gerekli rehabilitasyon süreçlerinin başlatılacağını dile getirdi. Rehabilitasyon tamamlandıktan sonra, yeni ve sevgi dolu yuvalara kavuşmaları için köpeklerin sahiplendirme süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini söyledi.