Son Mühür/ Merve Turan - Okullardaki temizlik malzemesi eksikliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü’nün 2025 yılında başlattığı hijyen seti desteği ile giderildi. Proje kapsamında ilkokul ve ortaokullara 9 ay boyunca 10 litre çamaşır suyu, 10 litre yüzey temizleyici, 10 litre sıvı sabun ve 72’li tuvalet kâğıdı ulaştırıldı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde yeniden başlatılan çalışmada, okul aile birliklerinin bizvariz.izmir.bel.tradresinden yaptığı başvurular doğrultusunda ihtiyaç tespit edildi. Ekipler, belirlenen okullara hijyen setlerini teslim etti. Hedef, eğitim yılı boyunca 600 okula ulaşmak oldu.

“Çocuklar için daha iyi şartlar”

Eğitim Destekleri Şube Müdürü Mustafa Apaydın, projenin hem eğitimde fırsat eşitliği hem de hijyenik eğitim ortamı sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Apaydın, “Bu yıl projeyi genişleterek sürdürmeye gayret ediyoruz. Başvuruları internet üzerinden alıyoruz, inceliyoruz ve ihtiyacı olan okullara paketleri ulaştırıyoruz. Çocukların daha iyi şartlarda eğitim görmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Başkanımız Cemil Tugay’ın da dediği gibi, bize çok çalışmak yakışır” dedi.

Okul aile birliklerinden teşekkür

Konak Yıldırım Kemal Bey İlkokulu Aile Birliği Başkanı Adnan Şahin, okulun dar gelirli ailelerden oluştuğunu belirterek destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şahin, “Geçen yıl da hem temizlik hem beslenme paketi desteği verilmişti. Hijyen seti desteği ile öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz sağlıklı bir ortamda ders işledi. Başkanımız Cemil Tugay’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu yıl desteğin devam etmesi bizi mutlu etti. Başkanımızı okulumuza davet ediyoruz” diye konuştu.