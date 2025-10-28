İzmir’in Tire ilçesinde mahsur kalan bir çocuğu kurtarmaya çalışan itfaiye ekipleri, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme görev sırasında yakalandı. Vinç üzerindeki itfaiyecilerin yaşadığı panik anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kurtarma operasyonu depremle bölündü
Olay, Tire ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Evde yanlışlıkla üzerine kapı kilitlenen bir çocuk, dışarıya seslenerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla ikinci kattaki daireye ulaşmaya çalıştı.
Ekiplerin çalışması sürerken, saat 22.48’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, İzmir genelinde de güçlü şekilde hissedildi.
Vinç üzerinde zor anlar
Deprem anında vinçte bulunan itfaiye görevlileri, aracın sallanmasıyla birlikte büyük korku yaşadı. Aşağıda bekleyen vatandaşlar da paniğe kapılarak kaçışmaya başladı.
Kısa süreli panik sonrası çalışmalar devam etti
Deprem sonrası bölgedeki ekiplerin kısa süreli panik yaşadığı, ardından durumu kontrol altına alarak kurtarma çalışmasına devam ettiği öğrenildi. Mahsur kalan çocuğun, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde evden çıkarıldığı bildirildi.