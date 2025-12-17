Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanlığı, şehrin siyasi dokusuna yeni bir soluk getirmek ve tabanını genişletmek amacıyla devasa bir üye kayıt seferberliği başlattı. İzmir’in tüm ilçelerini kapsayan ve eş zamanlı olarak yürütülen bu geniş çaplı saha operasyonu, Genel Merkez tarafından belirlenen 40 bin 950 yeni üye eşiğine ulaşmayı temel hedef olarak belirliyor. Kent genelinde büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmalarda, teşkilatın tüm birimleri adeta zamanla yarışarak İzmirli seçmenle doğrudan temas kuruyor.

Sokak sokak hizmet siyaseti anlatılıyor

Teşkilat mensupları, mesai mefhumu gözetmeksizin İzmir’in mahalle ve köylerine inerek vatandaşlarla yüz yüze diyaloglar geliştiriyor. Bu saha ziyaretleri esnasında, AK Parti Hükümeti’nin geride bıraktığı 23 yıllık süreçte Türkiye’ye kazandırdığı mega projelerin yanı sıra İzmir’e özel olarak tahsis edilen kamu yatırımları detaylı bir şekilde aktarılıyor. Özellikle yerel yönetimlerin ideolojik bariyerlerine ve engellemelerine rağmen, merkezi hükümet kanalıyla İzmir’e ulaştırılan hizmetlerin vatandaşların günlük yaşamına sunduğu katkılar ön plana çıkarılıyor.

İzmirlilerin AK Parti’ye teveccühü artıyor

Saha ekiplerinin yürüttüğü bilgilendirme faaliyetleri, kentin farklı kesimlerinden gelen vatandaşlar nezdinde ciddi bir karşılık buluyor. Proje odaklı anlatımların ve somut hizmet verilerinin paylaşılmasıyla birlikte, pek çok İzmirli vatandaşın herhangi bir tereddüt duymaksızın AK Parti saflarına katılmak için üyelik formlarını doldurduğu gözlemleniyor. Kısa süre içerisinde beklentilerin üzerinde bir katılım oranına ulaşılan bu kampanya sürecinde, belirlenen takvim tamamlanmadan hedeflenen rakamların çok üzerine çıkılacağı öngörülüyor.

Bilal Saygılı liderliğinde koordineli çalışma

Üye kayıt seferberliğinin yönetim ve koordinasyonu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tarafından bizzat yürütülüyor. İl ve ilçe yönetim kurullarının yanı sıra mahalle temsilcilerinin de sahada aktif sorumluluk üstlendiği bu süreç, sadece bir üye artışı değil aynı zamanda güçlü bir gönül köprüsü kurma faaliyeti olarak değerlendiriliyor. Teşkilat mensupları, partinin vizyoner politikalarını vatandaşlara aktarırken, yerel sorunları da dinleyerek çözüm odaklı bir iletişim stratejisi izliyor.

Kent siyasetinde hareketli günler kapıda

AK Parti İzmir teşkilatının sergilediği bu yüksek saha performansı, kentteki siyasi atmosferi de hareketlendirmiş durumda. Üye sayısındaki artış ivmesinin önümüzdeki günlerde daha da ivme kazanması beklenirken, bu çalışmanın İzmir’in gelecekteki siyasi dengeleri üzerinde belirleyici bir rol oynaması hedefleniyor. Teşkilatın kararlı duruşu ve İzmirlilerin gösterdiği ilgi, önümüzdeki seçim dönemleri için güçlü bir hazırlık sinyali olarak yorumlanıyor.