Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi’nin “Dirlik” temalı İyi Tasarım/Good Design İzmir_10 programı kapsamında düzenlenen atölyede, kentteki üniversitelerden endüstriyel tasarım öğrencileri yaban hayvanlarının refahını artırmaya yönelik projeler geliştirdi.

“Dirlik” temasıyla buluşma

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl “Dirlik” temasıyla düzenlenen İyi Tasarım/Good Design İzmir_10 etkinlikleri, İzmir’deki üniversitelerin Endüstriyel Tasarım Bölümlerinden öğretim elemanları ve öğrencileri bir araya getirdi. Program kapsamında gerçekleştirilen “Doğalda Dirlik: Davranış Zenginleştirme Tasarım Atölyesi”, İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda yapıldı. Amaç, parkta yaşayan yaban hayvanlarının zihinsel ve fiziksel refahını artıracak tasarımlar geliştirmek oldu.

Hedef: yaban hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak

İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez ile İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Elif Kocabıyık ve Gizem Saraçer, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Fulya Ertem Başkaya, Yaşar Üniversitesi’nden Devrim Ülkebaş ve Ege Üniversitesi’nden Gizem Hediye Eren yürütücülüğünde gerçekleşen atölyeye toplam 35 öğrenci katıldı. Öğrenciler fil, aslan, ayı, lemur ve keçi gibi türlerin doğal davranışlarını destekleyen, oyun, keşif, hareket ve sosyalleşme fırsatlarını artıran tasarımlar üzerinde çalıştı.

Sürdürülebilir üretim ve uyarlanabilir tasarımlar

Çalışmada parkın üretim altyapısı ve buluntu malzemeler kullanıldı. Böylece dayanıklı, sürdürülebilir ve yeniden üretilebilir nesneler geliştirilmesi amaçlandı. Atölye, tasarımın yalnızca insanlar için değil, tüm canlılar için daha nitelikli yaşam alanları oluşturma kapasitesini vurguladı. Rehabilitasyona ihtiyaç duyan ve doğaya dönemeyecek hayvanlara daha doğal ve zenginleştirilmiş yaşam alanları oluşturulması hedeflendi.

Diğer doğal yaşam parklarına da model olacak

Atölye sonunda ortaya çıkan tasarım kriterleri ve nesneler, hazırlanacak bir kılavuzda toplanacak. Bu rehber yalnızca İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda değil, diğer doğal yaşam parklarında da uygulanabilecek. Bu çalışma, İzmir’in hayvan refahı konusunda örnek bir yaklaşım sergilediğini gösterdi.