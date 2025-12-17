Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayı verileri, İzmir’deki araç yoğunluğunun her geçen yıl arttığını ortaya koydu.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre dikkat çekici bir artış göstererek 2 milyon sınırını geçti.

İzmir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2 milyon 83 bini geçti

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 2 milyon 83 bin 71 oldu. Bu artış, İzmir’in Türkiye genelinde en fazla araca sahip iller arasındaki konumunu güçlendirdi.

Kasım ayında yeni araç kayıtları arttı

İzmir’de Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 11 bin 752 olarak kayıtlara geçti.

Bu rakamla İzmir, Kasım ayında en fazla araç kaydı yapılan iller arasında İstanbul ve Ankara’nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Yeni kayıtlarda otomobil ve motosiklet öne çıktı

Kasım ayında İzmir’de trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımı incelendiğinde otomobil ve motosikletlerin ağırlığı dikkat çekti. Buna göre yeni kayıtların;

Yüzde 50,8’i otomobil,

Yüzde 32,6’sı motosiklet,

Yüzde 13,6’sı kamyonet,

Yüzde 1,4’ü kamyon,

Yüzde 1,0’ı traktör,

Yüzde 0,4’ü minibüs,

Yüzde 0,2’si otobüs,

Yüzde 0,1’i özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Veriler, bireysel ulaşım tercihlerinin otomobil ve motosiklet yönünde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Araç devirlerinde düşüş yaşandı

Kasım ayında İzmir’de devri yapılan taşıt sayısında ise düşüş yaşandı. Bir önceki aya göre yüzde 9,0 azalan araç devir sayısı 54 bin 285 olarak açıklandı.

Devir işlemlerinde otomobil ilk sırada

Kasım ayında devri yapılan 54 bin 285 taşıtın türlerine göre dağılımı da belli oldu. Buna göre devir işlemlerinin;

Yüzde 68,2’sini otomobil,

Yüzde 15,9’unu kamyonet,

Yüzde 10,7’sini motosiklet,

Yüzde 1,9’unu traktör,

Yüzde 1,4’ünü kamyon,

Yüzde 1,1’ini minibüs,

Yüzde 0,5’ini otobüs,

Yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.